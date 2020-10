Marsascala, pueblo hermanado con Altea, es uno de los secretos mejor guardados de Malta

Lo primero que debes saber de Marsascala, Wied-II Ghajn para los malteses, es que no encontrarás allí tantos turistas extranjeros como en otros pueblos de Malta, lo que no significa que esta bonita villa de poco más de 10.000 habitantes no viva en gran medida del turismo, pero se trata de turismo local.

Marsascala es un pueblo ubicado entre dos laderas que mira al mar, su puerto, en el que abundan los luzzu (embarcaciones tradicionales maltesas), y las formaciones rocosas que lo rodean nos regalan una estampa inolvidable, además son muchos y muy variados los restaurantes, heladerías y cafés que encontrarás a pie de puerto y playa, a pie de mar, en esta preciosa villa.

Luzzu en Marsaxlokk (al sur de Marsascala) | Imagen de Maurizio Modena, cortesía de Turismo de Malta

La historia de Marsascala es muy exclusiva: hasta la Segunda Guerra Mundial era un rincón poco conocido de la isla de Malta, solo visitado y difrutado por la aristrocracia local pero, tras el gran desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial para este archipiélago, Marsascala comenzó a ganar popularidad entre los malteses y hoy es uno de sus destinos vacacionales favoritos.

Marsascala | Imagen de dominio público

¿Qué buscan quienes visitan Marsascala? buscan belleza, relax, tradición, historia, desconectar disfrutar, vivir Malta de otro modo... Es el destino ideal en Malta para quienes buscan disfrutar de la isla sin masificaciones pero también sin aburrimiento, ir de tiendas es todo un placer en este pueblo y también disfrutar de sus restaurantes y heladerías.

Marsascala Tower | Pixabay

No debes perderte el mercadillo que se celebra los domingos por la mañana (prepárate a regatear...), ni tampoco el refugio de animales Inspire Animal Park ¿quieres bucear? también aquí podrás encontrar alguna de las mejores escuelas de buceo de Malta.