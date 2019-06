El mar más asombroso del planeta

En el Valle del Jordán, en pleno desierto de Judea, se esconde uno de los lugares más asombrosos del planeta, el Mar Muerto, un oasis de belleza, relajación, calma y emoción. A 25 kilómetros de Jerusalem y 84 de Tel Aviv en dirección este, el Mar Muerto, a más de 400m bajo el nivel del mar es el punto más bajo sobre la faz de la tierra. Esta vasta extensión se forma con aguas que proceden del río Jordán y de algunos manantiales de agua dulce, que rodeadas de montañas y sin salida, se evaporan dejando tras de sí una densa y rica mezcla de sales y minerales que abastecen la industria, la agricultura y la medicina con algunos de sus mejores productos. El porcentaje de sales de sus aguas es casi del 34 %, lo que sitúa el Mar Muerto entre los cuatro espacios de agua más salada del planeta. Las propiedades curativas del Mar Muerto se conocen desde los tiempos de Herodes el Grande, hace más de 2.000 años. En sus orillas, amplios depósitos de barro ricos en azufre y muchos otros minerales, son conocidos por su cualidades curativas y rejuvenecedoras. Pero no sólo sus aguas son excepcionales, sino también la atmósfera sobre él por ser más densa que al nivel del mar. Filtra mejor las radiaciones ultravioletas, contiene más oxígeno y el aire allí es más rico en bromuros, de efecto calmante. El Mar Muerto está flanqueado por montañas al este y las colinas de Jerusalén por el oeste, lo que supone casi otro mundo de increíble belleza. Aunque poco poblada y de relativa calma, se cree que el área ha sido el hogar de cinco ciudades bíblicas: Sodoma, Gomorra, Adman , Zebouin y Zoar. El Mar Muerto es el spa de la naturaleza y combina la emoción de un destino moderno de vacaciones, con la historia ancestral de una vibrante tierra. Israel ofrece unas vacaciones que nunca olvidarás. Tanto si vas a viajar solo, en pareja o con toda la familia, éste es un lugar perfecto y atractivo para todos. Un lugar para aprender, explorar, decubrir y relajarse. En Israel el Mar Muerto se halla es un área remota, no tiene ninguna ciudad importante, sólo zonas turísticas que consisten en hoteles, restaurantes, información para visitantes y diferentes atracciones turísticas. Las tres grandes áreas de la región son Southern Shores, zona hotelera, el Parque Nacional de Masada y Qumran. Las rutas de autobuses a lo largo de las orillas del Mar Muerto se detienen principalmente en las tres principales zonas turísticas. Los taxis están disponibles únicamente bajo petición especial. El mejor medio de transporte hasta el Mar Muerto y en todo el Mar Muerto es el coche. Hay varias compañías de alquiler de coches situados en las principales ciudades en Israel y en el aeropuerto Ben Gurion . Visitar los sitios arqueológicos, experimentar el desierto extremo caminando o en jeep, una puesta de sol en un árido paisaje, sensaciones placenteras en uno de los muchos spas de lujo y por supuesto nadar, más bien flotar en el Mar Muerto, es lo que os proponemos en esta aventura. Pero antes unos consejos si tenéis pensado zambulliros en el agua salada. Hay que alternar baños en el mar con duchas de agua dulce para que no pique la piel, es importante llevar zapatillas ya que gran parte del suelo es sal cristalizada, no hay que sumergir la cabeza, no conviene que nos entre sal en los ojos, si tenemos alguna herida reciente lo sentiremos, aunque dicen que lo que pica cura, combinar los baños en el mar con los baños de barro, la piel lo agradecerá. Imágenes, Ministerio de Turismo de Israel www.goisrael.com