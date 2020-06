Según datos recientes, Malta ha contado poco más de 600 casos de coronavirus en todo el archipiélago, supera ya los 550 curados, no hay pacientes Covid en UCI, los fallecidos no llegan a la decena y están a punto de confirmar que ya no existe contagio local ¿resultado? Malta es un destino seguro y se prepara para recibir turistas, eso sí, tomando medidas de seguridad e higiene que aseguren que el archipiélago se mantiene así, como destino seguro, toda la temporada.

Gozo | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Las medidas de seguridad implementadas empiezan por el aeropuerto que no estará abierto para vuelos internacionales hasta el 1 de julio, será a partir de esa fecha cuando los turistas procedentes de países que Malta incluya en su lista de países seguros podrán volar al archipiélago y disfrutar de sus encantos sin necesidad de cuarentena previa, eso sí, tendrán que certificar que han estado en el país de origen, siendo este un país seguro, cuatro semanas antes de su viaje a Malta. La mala noticia es que por el momento España no está en esa lista de países seguros pero, dada la buena marcha de nuestro proceso de desescalada, es probable que pronto estemos incluidos.

Gozo | Imagen cortesía de Turismo de Malta

En cuanto a otras medias de seguridad e higiene son las que podemos considerar ya clásicas, esas que deberemos seguir en Malta y en cualquier lugar mientras tengamos que convivir con el COVID19 sin vacuna ni tratamiento efectivo frente a la enfermedad: distanciamiento físico, uso de mascarillas si este no es posible y una escrupulosa higiene de manos.

Si eres de los que pensaba en viajar a Malta con intención de mejorar tu inglés, ten en cuenta que por el momento prácticamente todas las academias están cerradas y no han confirmado todavía fechas de reapertura, lo que sí sabemos es que las que abran lo harán implementando medidas de seguridad de higiene para evitar el contagio en sus instalaciones.

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Además, dado que no es solo Malta quien se considera un destino seguro sino que está incluido también en el ranking de European Best Destinations ‘Coronavirus safest holiday destinations’, es importante recordar que en esta lista no solo se incluyen destinos con baja incidencia de coronavirus durante lo más duro de la pandemia sino que también se valoran tanto los protocolos que se implementen en alojamientos, restaurantes y tiendas en la vuelta a la normalidad, la disponibilidad de mascarillas y el número de camas de hospital por habitante que en el caso de Malta es superior a la media europea.

La Valleta, Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

¿Listo para viajar a Malta en cuanto España aparezca en su lista de países seguros? el secreto mejor guardado del Mediterráneo te espera, un archipiélago con 7000 años de historia perlado de sitios arqueológicos (algunos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), rincones espectaculares que han sido escenario de películas como Troya, Gladiator, Ágora o incluso de la serie Juego de Tronos, un fondo marino de escándalo para buceadores y playas mediterráneas…