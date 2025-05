Madeira en junio es una fiesta gracias a su Festival del Atlántico

Espectáculos piromusicales, circenses y multimedia, conciertos, fuegos artificiales, mercados… en la agenda del Festival del Atlántico no falta de nada y por eso en junio Madeira es una gran fiesta. A continuación te contamos cuáles son las citas más emblemáticas para que puedas organizar una escapada atlántica a la medida de tus gustos.

Una de las citas que convoca más público es el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales que incluye exhibiciones piromusicales todos los sábados de junio en la bahía de Funchal; en este concurso participan cuatro equipos, tres internacionales y uno portugués, que presentarán coreografías de luz y y sonido sobre el Atlántico… Además los visitantes participan en este concurso porque aquí no hay jurado, el ganador se decidirá en votaciones públicas tanto presenciales como online.

Espectáculo pirotécnico. Festival del Atlántico. Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Eso los sábados pero no hace falta esperar al sábado para vivir la fiesta de Madeira en junio, todos los días se celebran los Atardeceres de Verano en Praça do Povo y se celebran no solo viendo el atardecer, lo cual es ya un espectáculo en sí mismo, sino también con música en directo, gastronomía local y un ambiente entre relajado y fiestero frente al mar: de domingo a jueves la fiesta termina a medianoche, cuando Cenicienta pierde el zapato, mientras que los viernes y los sábados dura hasta la 1 de la madrugada (por aquello de que al día siguiente no hay que madrugar…).

¿Más citas la mar de atractivas? La Semana Regional de las Artes que protagonizan estudiantes y colectivos artísticos de las islas de este archipiélago, son ellos quienes convierten en centro de Funchal, particularmente la avenida Arriaga, en una galería de arte al aire libre y por tanto abierta al público; el Mercado Quinientista en la ciudad de Machico, una feria medieval con sus trajes de época, desfiles, música tradicional e incluso recreaciones históricas ambientadas en la Edad Media; espectáculos de artes circenses también tendrán su espacio en las calles de Madeira (acrobacias, música, tecnología, danza…).