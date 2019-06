El lujo de dormir en una cabaña en Rapa Nui

Rapa Nui, es la isla más alejada de la parte continental del mundo, un lugar mágico donde sentir la naturaleza y los misterios de una antigua y sorprendente civilización. Ubicada en la Polinesia, en medio del océano Pacífico, es un lugar muy especial, un destino fascinante en el que perderse de verdad por unos días.



Y en este paraíso uno puede alojarse en las cabañas Morerava, cuatro casas en la isla de Pascua que combinan la comodidad con el turismo sostenible. Un alojamiento ecológico proyectado, diseñado y construido pensando en el medio ambiente y en la Isla. Con conexión Wi-Fi, y servicio de enlace con el aeropuerto internacional de Mataveri, ubicado a tan solo 4 kilómetros, combinan la aventura con el respeto por la naturaleza. Integradas a la perfección en el entorno, y alimentadas con energía solar, contrastan con el impresionante paisaje de Rapa Nui, y cuentan con todo lo necesario para una vivir unos días disfrutando de la isla, los bailes tradicionales, la música y el misterio de los "moais"



Todas han sido construidas con materiales sostenibles, y no les falta el baño privado con bañera y ducha. También disponen de cocina, una pequeña sala de estar y una zona de barbacoa de uso común. Son perfectas para familias o grupos que buscan una estancia en total privacidad y comodidad. Diseñadas por AATA Arquitectos, las cabañas son prefabricadas y se posan sobre el terreno, de esta manera el impacto es mínimo. Ubicadas de forma cruzada para evitar el uso de sistemas de ventilación, logran un ambiente de confort térmico y lumínico. Cuentan además con un sistema de recolección de agua de lluvia que posteriormente es almacenada y tratada para evitar el exceso de consumo de agua corriente, un bien escaso en la isla.

A solo 5 minutos en coche del centro de Hanga Roa, en la zona de expansión turística de la ciudad, y muy cerca de atracciones turísticas como la Cueva de las dos ventanas, un tubo de lava con una curiosa formación con vistas sorprendentes,;el Tahai, o las tres plataformas ceremoniales, que son hoy el mayor y mejor yacimiento arqueológico de los que se encuentran cercanos a Hanga Roa. Y la Hanga Kio'e, el moai ubicado al norte de Hanga Roa en la Bahía del Ratón, y uno de los yacimientos menos visitados de la isla. El Museo Antropológico Padre Sebastián Englert está a tan solo tres minutos en coche del establecimiento.

Las Cabañas Morerava te proporcionan también bicicletas de uso gratuito ideales para llegar hasta la ciudad, incluso disponen de bicicletas para niños.

Si buscas una experiencia diferente, en un alojamiento ecológico, pero eso sí, en el fin del mundo, en una de las islas más remotas del planeta, las Cabañas Morerava son la mejor alternativa en toda la isla de Pascua. Reconocido como uno de los lugares más misteriosos del mundo, debido en parte a su particular aislamiento, la isla de Pascua es una auténtica joya que hay que descubrir.

No dejes de realizar un tour con alguna de las muchas empresas existentes para no perderte nada y aprenderlo todo sobre la cultura Rapa Nui, o de recorrer zonas remotas como la costa norte, donde no hay caminos señalados pero que están llenas de restos arqueológicos, cuevas y petroglifos.

