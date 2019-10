Graham Greene era un viajero incansable y sus dos profesiones, la conocida y la secreta, lo animaban a alimentar su pasión viajera, era conocido como escritor y nadie sabía que era también espía, ambas actividades fueron muchas veces de la mano y en otras ocasiones recorriendo caminos paralelos pero lo que sucedió siempre es que las novelas de Graham Greene se ambientaban en lugares que él conocía del mismo modo que conocía mucho más de lo que confesaba en ellas sobre el funcionamiento del mundo bajo los resortes del poder.

Os proponemos cinco destinos que son, a un tiempo y a la vez, lugares que visitó Graham Greene y escenarios de sus novelas más notables, haced las maletas porque habrá que recorrer mucho mundo para llegar a ellos y os proponemos que lo hagáis con las novelas en la maleta, eso sí, el mejor modo de disfrutar estos lugares es tener la lectura de estas novelas fresca en la memoria…

México - Chiapas

En México, concretamente en la zona de Chiapas, es donde se desarrolla una de las novelas más importantes de Graham Greene, El Poder y la Gloria ¿qué es lo que no te puedes perder en esta región de México?

Chiapas, México | Pixabay

- Las Nubes es, probablemente, el centro ecoturístico más famoso de Chiapas (aunque no el único), se trata de un conjunto de cascadas y pozas naturales que te enamorarán por su belleza.

- La zona Arqueológica de Palenque, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: te sorprenderán las imponentes construcciones mayas que parecen emerger de la selva.

- Cascadas de Agua Azul, famosas por sus aguas color turquesa y porque, en algunas zonas, podrá bañarte.

- Lagos de Montebello, son unos 59 lagos que se han ido uniendo y que hoy son famosos por la diferente gama de azules de cada uno de ellos

- San Cristobal de las Casas, un pueblo mágico de arquitectura colonial magníficamente conservado, es una de las visitas obligadas de Chiapas.

- Cascadas el Chiflón, son de las más famosas de Chiapas y eso, en una región llena de cascadas, no es decir poco.

- Lagos de Colón, son de visita obligada para los que se mueren por bucear o practicar esnorkel.

- Las Guacamayas, es un centro ecoturístico que hará las delicias de los amantes de la naturaleza, te permitirá conocer de cerca a la fauna y flora de Chiapas.

Austria - Viena

Viena es el escenario de otra de las grandes novelas de Greene, El Tercer Hombre, y estos son los lugares que no puedes dejar de visitar en la ciudad.

Viena | Pixabay

- Ringstrasse, es la avenida circular que rodea el casco histórico de Viena y te permitirá recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad, además de caminando, puedes recorrerla en tranvía.

- Palacio de Schönbrunn, es la residencia de verano de Sissí Emperatriz y te enamorará, entre otras cosas, por sus magníficos jardines.

- Catedral de San Esteban, es una catedral muy importante por diferentes razones, además de ser el lugar donde se ofició el funeral de Mozart, acoge el panteón de los Hasburgo y esconde unas Catacumbas.

- Palacio Belvedere, es uno de los palacios más bellos de Viena ¡y del mundo! te enamorarán sus jardines y te enamorarás de Klimt porque su cuadro ‘El Beso’ se expone aquí.

- Stadtpark, es uno de los parques más bellos del mundo, aquí podrás pasear y también descansar y recuperarte de tu intenso paseo por Viena.

- Palacio Hofburg, no son pocos los palacios que querrás visitar en Viena pero éste en particular es el más grande y antiguo de todos ellos, sólo por eso es de visita obligada pero es que, además, acoge el Museo de Sissi y la Biblioteca Nacional Austríaca, es además la residencia oficial del presidente de Austria.

- Hundertwasserhaus es la casa de Friedensreich Hundertwasser, te sorprenderá por su colorista arquitectura y por los árboles que se asoman por sus ventanas.

- Ópera de Viena, puedes visitar el lugar o directamente hacerte con una entrada para disfrutar de alguno de los espectáculos que aquí se organizan.

- Wiener Prater, un imperdible, es el parque de atracciones más antiguo del mundo ¡no te lo puedes perder!

Vietnam - Ho Chi Minh (antiguo Saigón)

El Americano Tranquilo es la obra de Greene que se desarrolla en Saigón (hoy Ho Chi Minh) pero ¿qué tienes que ver tú si visitas la ciudad?

Vietnam | Pixabay

- Basília de Notre-Dame de Saigón, como lo lees… se trata de una basílica construida con materiales traídos de Francia (de ahí su nombre…)

- Saigon Central Post Office, está muy cerca de la basílica y te sorprenderá por su arquitectura, se trata de uno de los edificios mejor conservados de la época colonial.

- Mercado Ben Thanh, está en pleno centro de la ciudad y aquí encontrarás de todo, desde ropa hasta productos frescos y comida preparada entre otras muchas cosas.

- Museo de los vestigios de la guerra de Vietnam, es uno de esos museos que te remueven por dentro porque aquí no vas a disfrutar del arte sino a descubrir la historia, en este caso la terrible historia de una guerra civil (Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur).

- La visita a los túneles de Cuchi o al delta del Mekong son excursiones obligadas si visitas Ho Chi Minh.

Cuba - La Habana

La Habana es testigo de la novela Nuestro Hombre en La Habana y probablemente los lugares que vamos a recomendarte visitar en la ciudad son los mismos que visitó un día Graham Greene.

La Habana, Cuba | Pixabay

- El Capitolio, huella inconfundible del pasado americano de la isla

- La Catedral, corazón de La Habana Vieja

- Malecón, el lugar en el que la ciudad mira al mar y se deja tocar por él

- Mercadillos: en las tiendas no encontrarás gran cosa pero te sorprenderán los mercadillos especialmente si eres un amante del arte, eso sí, ten en cuenta que para sacar de la isla cualquier pieza y especialmente algún cuadro, deberás presentar toda la documentación en la aduana, no lo compres si no te facilitan toda la documentación con la obra.

- La Bodeguita del Medio, no puedes marcharte de La Habana sin tomarte aquí un mojito, cabe que no sea el mejor de la ciudad pero el lugar es tan emblemático que eso es lo de menos.

- La Plaza de la Revolución, donde se conserva un gran mural del Che Guevara

- Museo del Ron, puedes visitar varios museos en la ciudad pero te recomendamos que no te pierdas el del ron.

Argentina - Corrientes

El Cónsul Honorario tiene lugar en la ciudad argentina de Corrientes, una ciudad histórica cuyo origen hay que buscarlo allá por el S.XVI (lo que la convierte en la ciudad más antigua del nordeste de Argentina) ¿quieres visitarla? ten en cuenta que es una ciudad histórica de gran interés arquitectónico, lo que la convierte en una ciudad para pasearla y descubrirla, en todo caso hay algunos lugares que no te puedes perder.

Corrientes | De Chach Coati - Flickr, CC BY 2.0, Wikimedia Commons

- La Iglesia y el Convento de San Francisco entre las calles de la Quintana y Plácido Martínez

- El Parque Mitre, dentro del cual encontrarás un espectacular conjunto escultórico: el Monumento a las cautivas de Luis Perlotti

- El Parque Cambá Cuá (Cueva de Negros), así llamado porque durante la época colonial esta parte de la ciudad la habitaban exclusivamente gentes de color.

- Plaza de la Cruz, en esta plaza encontrarás la iglesia en la que se conserva la Cruz de los Milagros, Monumento Nacional argentino desde 1942.

- Plaza del 25 de Mayo, aquí deberás observar a tu alrededor y descubrirás una serie de construcciones que datan, todas ellas, de los años transcurridos entre 1880 y 1910, la mayor parte soy hoy edificios públicos.

- Museo de Bellas Artes, uno de los más importantes de Argentina

- Teatro Juan de Vera, uno de los más destacados del país por su magnífica acústica

- La Iglesia Catedral de estilo renacentista italiano frente a la que descubrirás el monumento de Juan Baustista Cabral, el héroe argentino que salvó la vida del Gral San Martín en la Batalla de San Lorenzo.