En Londres, 5 tea rooms para la hora del té

En Londres el té se toma a las 5 y no, no es ésta una costumbre que decaiga sino más bien al contrario, se mantiene y alimenta de tanto bocado adicional como acompaña a la infusión... e incluso de una copa de champagne. No importa si te gusta poco o mucho el té, cuando pises Londres, has de visitar alguno de sus salones de té para descubrir cómo lo eligen, como lo preparan y cómo lo acompañan. Cabe que descubras nuevos sabores a té y que resulten del todo satisfactorios a tu gusto, o no, y en ese caso siempre nos quedará el café. Además, la hora del té es, desde princpios del SXIX, mucho más que un té con pastas, es Afternoon tea: se impone la etiqueta en el vestir como de etiqueta se viste la mesa para la ocasión llenándose de porcelana china y y tejidos nobles que acogen los bocados dulces y salados que acompañarán al té. Ya no se sirve sólo a las 5 sino entre la 1 del mediodía y las cinco o incluso un poco más tarde porque el Afternoon Tea se asemeja a un brunch. Te sugerimos 5 lugares en los que adentrarte en la particular ceremonia del té al estilo inglés: The Milestone Hotel, cuyo salón de té dicen era el predilecto de la Reina Victoria; The English Tea Room, el salón de té del Brown's Hotel; Cadogan que, junto a Partridges, ha conseguido crear una hora del té de ambiente delicioso; Espelette, el salón de té del Connaught; y W Lounge que, si bien por la noche sirve copas, a la hora del te nos ofrece un Rock Tea... Londres es un gran destino para una escapada o para unas vacaciones, para pasar una temporada más larga e incluso para aprender inglés, y, en ninguno de esos casos, puedes dejar cuidar tu hora del té.