Un lodge para descubrir las islas Svalbard

En el archipiélago de las Svalbard no saben qué es eso de que el termómetro supere los 20 ºC. Ni en pleno verano. Es lo que tiene encontrarse en pleno océano Glacial Ýrtico, al norte de Noruega (país al que pertenecen), nada menos que en el paralelo 81 como pico máximo. Vamos, que allí las temperaturas frías son el pan de cada día, de ahí que forme parte del grupo de regiones más inhóspitas de Europa. En uno de los fiordos de la isla principal, Spitsbergen, cerca de la localidad de Longyearbyen, se encuentra el Nordenskiöld Lodge, un pequeño refugio hotelero que sirve como campamento base para quienes quieran recorrer el glaciar Nordenskiöld, así como los tres parques naturales que rodean al fiordo. Para llegar, en verano, son necesarias dos horas de barco. Ahora en invierno, en cambio, se realiza con trineos de perros o motos de nieve, mucho más divertido, aunque toma más tiempo, claro. El albergue de madera, aunque por fuera parece más una casa fría sin nada que resaltar, es todo un descubrimiento. Sus cinco habitaciones (en total cuentan con 11 camas) se caldean con el fuego y el calor de la leña que recogen sus empleados en los bosques cercanos, y el agua potable está canalizada directamente del glaciar. No falta el cuarto de baño ni un salón donde departir y descansar junto al resto de los huéspedes. Visitar los pueblos de los alrededores, esquiar o relajarse en la sauna del lodge son algunas de las opciones para aquellos que prefieran no recorrerse el glaciar de arriba a abajo, o que necesiten un rato en temperaturas más cómodas, en el caso de la sauna. Y como destino para fotógrafos, tampoco tiene competencia. La naturaleza del crudo invierno en estado puro. Una semana de aventuras es posible a partir de 1.700 €/persona.