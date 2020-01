Después de batir sus propios récords en la edición de 2019 con la participación de más de 10.000 empresas de 165 regiones y países distintos y con casi 150.000 visitantes profesionales y más de 110.000 de público general, Fitur encara su edición de 2020 con las mejores perspectivas y es que su oferta no puede ser más completa: propuestas viajeras de 165 países y regiones del mundo entero y una muy completa oferta nacional nos esperan distribuidas en 10 pabellones de Ifema; además habrá secciones especiales para turismo de nicho y otras áreas especializadas: Fitur Festivals, Fitur Gay, Fitur Health, Fitur Screen, Fitur TechY, Fitur Know How & Export y Fitur Talent.

Estaremos también muy atentos a lo que se cuente en Fitur Next, un observatorio en el que se estudia el turismo como motor de desarrollo de la economía a nivel global y también local, es decir, el turismo como un factor generador de progreso y no sólo como factor desestabilizador por su poder contaminante y, en consecuencia, difícil sostenibilidad al menos en algunas regiones.

Corea del Sur, socio Fitur | Imagen cortesía de Fitur

El país invitado este año será Corea del Sur, un destino que gana adeptos de año en año y que nos espera en Fitur con un magnífico stand bajo el lema ‘Imagine your Korea’; en él encontraremos toda la información necesaria para viajar a ese país asiático; además la presencia de Corea del Sur como socio Fitur coincide con la celebración del 70 aniversario del inicio de sus relaciones diplomáticas con España, un aniversario que no podrían celebrar de mejor modo que con su importante presencia en el encuentro turístico por excelencia en España para mostrarnos todos los atractivos de su país y recordarnos que Corea del Sur es un país seguro y muy recomendable para viajar.

Fitur comenzará el 22 de enero pero, como sucede en todas las ediciones, los primeros días están reservados para visitantes profesionales, será los días 25 y 26, coincidiendo con el fin de semana, cuando la feria abra sus puertas al público en general, si quieres anticiparte y no esperar colas, puedes conseguir ya tu pase en la página web de Fitur habilitada para esta edición.

Fitur 2020 | Imagen cortesía Fitur

Y si no puedes pasarte personalmente por Fitur, no te preocupes, en Viajestic te contaremos no todo, porque sería imposible, pero sí lo más importante de todo cuanto se presente en esta gran feria.

Pases, entradas y más información en Ifema.es/fitur