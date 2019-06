Kunsthofpassage. Un pasaje al espíritu bohemio alemán

Recorriendo las calles del barrio de Neustad, en la alemana ciudad de Dresde… escondido como tesoro entre edificios, se encuentra el Kunsthofpassage. Un rincón bohemio dividido en 5 patios adoquinados que se van conectado a través del pasaje. Hasta ahí, no hay grandes atractivos. Pero, súmale la intervención artística de los muros, agrégale unas fachadas musicales, tiendas de diseño, delicatessen, arte y actividades y colores. Un paraíso de creatividad. Por ejemplo, el Patio de los Elementos, donde se encuentra el muro de las tuberías. Una serie de caños y embudos por los que el agua de lluvia va pasando y creando un sonido muy particular, cambiante con cada tempestad. ¿Cuántos lugares conoces en los que estás deseando que llueva para vivirlos al máximo? Así de diferente es el Kunsthof. Esta arquitectura pluvial de los artistas Annette Paul, Christoph Rossner y André Tempel se inspira en las máquinas de Rube Goldberg, esas infinitas secuencias de objetos accionados por otros que van logrando la ejecución de un objetivo. Pero las maravillas no terminan allí. El edificio de enfrente se recrea con los amarillos y el dorado de sus placas metálicas para jugar con los reflejos de la luz del sol, creando una textura que va cambiando a lo largo del día, durante todo el año. Unos pasos más allá, en la plaza, la arquitectura lo convierte todo en un bosque selvático. Una jirafa capta la visión mientras monos saltan por entre los balcones de mimbre. Y el Patio de las Criaturas Míticas te lleva desde un jardín de seres de fábula hasta un espacio astral infinito. Y cuando descubres esto, tal vez quieras sentarte a disfrutarlo en uno de sus cafés y teterías, como la TeerRausch y sus sabores caseros y naturales. Luego... ¿qué tal comprar esa pluma específica que hace que tu caligrafía sea magistral sobre ese papel especial que estabas buscando y encontrarás en Blue Child? ¡Lo que sea, pero con lluvia! Que el espectáculo sonoro del Patio de los Elementos del Kunsthofpassage es para disfrutarlo aunque sea una vez en la vida.