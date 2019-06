Juguetería Bartolucci, la fantasía entorno a Pinocho

En Roma, en la Via Lungofoglia, cerca de la comercial Via del Corso, nos tropezamos con la típica juguetería de toda la vida, una juguetería con solera, un clásico que sobrevive ante el maremágnum de los impersonales centros comerciales. Un espacio curioso y diferente que posiblemente consiga despertar en los adultos a ese niño que llevamos dentro y transportarnos a la infancia. Por descontado a los niños les arrancara más de una sonrisa además de sorprenderles. Una tienda en la que Pinocho, sin duda, es el protagonista y que cobra vida gracias a las habilidosas manos de sus artesanos, que como modernos Geppettos realizan sus juguetes en madera de una forma totalmente artesanal. En la entrada un gigantesco Pinocho sentado en la puerta nos invita a pasar y conocer su mundo mágico. Es difícil resistirse a pasar de largo. Su interior no es muy grande pero esta aprovechado al máximo. Las paredes recubiertas de madera lo convierten en entrañable y acogedor. Un sinfín de juguetes cubren todos los rincones junto a una variedad de las herramientas que se utilizan para su elaboración. Cientos de juguetes con los que inventar historias mágicas. Objetos de decoración para habitaciones infantiles, cada uno diferente ya que son piezas talladas a mano que llevan la impronta de su autor. Pinochos de cien mil formas, tamaños y colores, una moto de gran tamaño, relojes para pared, aviones, caballitos de balancín, animales de fantasía… que lograrán atraer el interés de los niños. El paraíso Bartolucci, con más de 30 años a sus espaldas, se inició cuando Francesco Bartolucci, su fundador, comenzó como vendedor ambulante de feria en feria y de pueblo en pueblo mostrando los juguetes que elaboraba a partir de un pedazo de madera. Gracias al trabajo riguroso, que apuesta por mantener el oficio lejos de la producción industrial, ha permanecido en el tiempo y ha logrado labrarse un nombre en el mundo de la fantasía. Hoy en día, además de esta tienda en Roma, se ha extendido por varias ciudades de Italia como Florencia, Venecia, Milán o Pisa. Incluso sus juguetes han traspasado fronteras y se pueden adquirir en algunas ciudades europeas, incluido España, o en países más lejanos como Japón.