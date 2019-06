John O'Groats, donde acaba la tierra

John O'Groats, es un pueblecito en el extremo norte de la región de las tierras altas escocesas, que ostenta oficialmente el título de punto más septentrional de Gran Bretaña. Y decimos oficialmente, porque en realidad es al vecino Dunnet Head a 18 kilómetros de allí, a quién corresponde geográficamente esta distinción. El famoso poste indicador de final de camino de John O’Groats es curiosamente de propiedad privada y no puede uno fotografiarse junto a él sin pasar previamente por caja. Hay que pagar y se desmonta cada noche. Existe un indicador de uso gratuito en el muro que está al lado de la tienda de recuerdos First and Last Souvenir Shop. Anécdotas aparte, John O'Groats es también el termino que se utiliza para denominar una de las distancias más largas entre dos puntos habitados en Gran Bretaña, junto con Land End, final de la tierra que es el otro. Así se entiende que este poste indicador sea de obligada visita y de obligada foto cuando uno llega a este punto tan alejado del territorio escocés. La zona es verdaderamente bellísima, con grandes acantilados, verdes extensiones, islas de formas increíbles y la hospitalidad y simpatía de los escoceses. ¿Y qué podemos ver? La zona de Duncansby Head, un gran paseo por la costa, con colonias de aves marinas y focas. 6,5 kilómetros de playas de conchas y hacia el sur Duncansby Stacks unas de las islas más impresionantes de Gran Bretaña con formaciones rocosas de hasta 60 metros de altura. El faro de Duncansby. Destilerías de whisky, maravillosos castillos escoceses, la posibilidad de disfrutar de auroras boreales o de un cielo estrellado sin contaminación lumínica y un castillo, antigua residencia de vacaciones de la Reina Madre, que el príncipe Carlos sigue visitando cada año como sede de los Juegos de las Highlands Mey. Descubre con nosotros el punto más septentrional de Gran Bretaña.