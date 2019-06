Jeffreys Bay, el paraíso sudafricano del surf

Aunque solemos asociar el mundo del surf a la playa y esta, al verano, eso no quiere decir que los amantes de las olas no puedan disfrutar de ellas en pleno invierno. Sin embargo, las gélidas aguas del Cantábrico o del Atlántico, por mucho neopreno que se lleve, no resultan tan apetecibles como las mucho más cálidas del verano austral. Es por ello que Sudáfrica se convierte en un destino perfecto a partir de esta época del año, y más si se puede coger olas en lugares como Jeffreys Bay. Conocida también como J-Bay, estamos en uno de los cinco destinos más importantes del mundo del surf, sede de campeonatos anuales como el Billabong Pro ASP que acogen a los mejores profesionales. Y todo porque en esta bahía se mezclan las corrientes cálidas procedentes del océano Ýndico con las del Atlántico, creando unas condiciones marítimas y de oleaje únicas. Durante los años 60 y 70, Jeffreys Bay fue una zona famosa en el país por su condición de comuna hippy. Fue el origen de la comunidad surfera que es hoy en día, aunque, claro está, ahora mucho más condicionada por las grandes firmas, que cuentan con tiendas y toda una infraestructura de ocio y turismo alrededor de las grandes olas. Aquí se pueden coger algunas increíbles y es famosa su Supertube de derechas. De hecho, la bahía está dividida en varias partes según el tipo de ola que se forma, algunas con 300 m. de recorrido antes de romper. A un paso de Port Elizabeth, que se encuentra a no demasiados kilómetros al este, en la bahía se mezclan tres idiomas: inglés, afrikaans y xhosa. Se oyen en su playa, que tiene bandera azul por su calidad, y en sus aguas siempre hay pescadores en busca de sus preciados calamares y peces del Cabo. Y si, en vez de en la playa, nos adentramos un poco tierra adentro, nos espera una reserva natural con más de 120 especies de pájaros: la del río Seekoei. Todo un lugar a descubrir y surfear, especialmente ahora que llega el invierno.