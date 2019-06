Japón. La vuelta al mundo en un sólo día

Phileas Fogg y su ayudante Passepartout, ya no tendrían que emplear 80 días en dar su vuelta al mundo, simplemente con trasladarse al parque temático Tobu Wordl Square, situado en el complejo de aguas termales de Kinugawa Onsen, en la ciudad de Nikko, podrían ver la Torre Eiffel, junto a la Sagrada Familia, las pirámides de Egipto, el desaparecido World Trade Center o monumentos de varios países a la vez. Este parque contiene más de un centenar de réplicas de edificios, la arquitectura de 21 países y lugares de interés a escala 1:25 del tamaño de los originales, incluyendo 45 monumentos que se encuentran en la listas de los declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No solo se reproducen reliquias históricas arquitectónicas sino también, grabados, vidrieras… todo un despliegue de artesanía; y para dar más realismo, rayando ya la perfección y el detalle, conviven junto a estas maquetas más de 140 mil personitas de unos siete centímetros de altura que se encargan de dar “vida” a los escenarios (si se utiliza una tarjeta de juego que venden en el parque, algunas cantan, bailan o tocan instrumentos musicales). El parque temático se divide en seis zonas: Japón tradicional y el Japón actual, Asia, América, Egipto y Europa. Nuestro viaje comienza en el Japón tradicional con monumentos históricos como el Castillo de Himeji, Dogo Onsen o los templos de los alrededores de Kyoto. Prosigue a través de Asia, donde nos transporta a países como India con el Taj Mahal, Corea o China con la Gran Muralla o la Ciudad Prohibida. La ruta sigue por Europa, que es la zona más extensa, con réplicas de la Sagrada Familia, el Palacio de Versalles, el Coliseo, la Torre de Pisa, el Kremlin, el Vaticano…. No pueden faltar las Pirámides, Abu Simbel o la esfinge de Gizeh en la zona dedicada a Egipto, como no pueden faltar en la parte de América, desde las ahora desaparecidas torres gemelas del World Trade Center hasta la Casa Blanca o un accidente de tráfico en las calles de Nueva York. El recorrido finaliza en el Japón actual con el aeropuerto, el Museo Nacional o la torre de Tokio “Skytree”, entre otros. El parque cuenta, además, con restaurantes, tiendas que venden alimentos y productos de todo el mundo, visitas guiadas o folletos en inglés.