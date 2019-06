5 islas desiertas para unas vacaciones

Si eres de los que ha soñado una y mil veces con perderse en una isla desierta de modo que nada ni nadie pudiera encontrarte, te encantarán los cinco destinos que te proponemos a continuación. Se trata de cinco pequeñas islas asiáticas, rincones bellos y únicos del mundo que permanecen hoy como han sido siempre, vírgenes, inalterables más allá de su propia naturaleza y despobladas. Son islas deliciosas y perdidas en las que vivir la experiencia de sentirte un poco naufrago, libre de todo y poseedor de nada salvo de todo tu tiempo... Docastaway es el responsable de que tengamos a nuestro alcance unos destinos tan curiosos y poco habituales, son ellos quienes han recorrido el mundo buscando islas desiertas a las que huir y en las que perdernos por unos días ya sea a modo de náufrago, deporte y aventura o en un idílico encuentro con la naturaleza más bella y relajada. Volamos a Asia, a Indonesia y Filipinas para descubrir la Isla Lago Azul que evoca un naufragio que acaba en amor y trae a la bellísima Brook Shields a nuesta memoria; la Islita que, de tan pequeña como es, por no tener no tiene ni tan siquiera mosquitos lo cual convierte su tamaño en una indudable ventaja; Private pool villa es un puro romance con su piscina privada y su cama con dosel y mosquitera; Halo Island, su resort no da cabida más que a 26 turistas y es un lugar perfecto para el surf y el buceo; Private lake es un lago que es privado y tuyo por durante tu estancia si optas por esta bella isla como destino. Piérdete en una isla desierta en tus vacaciones y vive todo tu tiempo sin recorte alguno...