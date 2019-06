Un íntimo y romántico Lodge en Namibia

Si buscas un lugar idílico para perderte en pareja, te proponemos un viajes a la bella Namibia. Ongava se asienta en una zona rocosa con vistas panorámicas de la sabana africana. Frente a un majestuoso e inmenso paisaje que se extiende hasta el infinito. Y si hay en el mundo un destino de lujo en el mundo, sin duda ese destino es Nambia Namibia. Little Ongava ofrece una estancia privada, con todas las comodidades en solo tres espaciosas villas africanas para que puedas vivir la experiencia más maravillosa e íntima de tu vida. Un alojamiento exclusivo, con piscina privada, salón y baño con duchas interiores y también al aire libre. Un baño que tiene vistas impresionantes. Relájate en la terraza de tu villa o en tu piscina, binoculares en mano, para observar las idas y venidas de la vida silvestre, o pide una cena romántica bajo las estrellas solo para dos. Aquí todo es un increíble espectáculo, el de las inmensas llanuras y un pozo de agua a tus pies que se llena de vida silvestre, un lugar donde disfrutar de los cielos estrellados africanos, y de la paz y tranquilidad en completa armonía con la naturaleza. Precios desde 565 euros por persona y noche con todo incluido. Alojamiento, comidas, actividades programadas dos veces al día y servicio de lavandería. El precio no incluye vuelos o traslados. Little Ongava pertenece es uno de los lodge de la compañia Wilderness Safaris. Y por supuesto, con la actividad principal, el safari africano, exclusivo y solo para dos en la Reserva privada de Ongava, así como en el Parque Nacional de Etosha, un santuario natural. En Little Ongava encontrarás fauna característica de la zona, como gacelas, antílopes, ñus, cebras de Burchell, la cebra de montaña de Hartmann, antílopes y jirafas entre otras muchas especies, y en Etosha además elefantes. Y tanto en el Parque como en la Reserva vas a poder ver leones y rinocerontes blancos y negros. Atrévete a seguir los pasos de los imponentes rinocerontes a pie con un guía en la Reserva de Caza Ongava o disfruta de un safari completo o de medio día en el cercano Parque Nacional de Etosha, para ver la vasta y cegadora extensión verde y blanca de Etosha Pan, el salar más grande de Ýfrica.