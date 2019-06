Los 10 imprescindibles de Miami

Al sureste de Florida y alrededor del río Miami, entre los Everglades -un humedal subtropical de gran importancia ecológica, hábitat de especies autóctonas y actualmente protegido como Parque Nacional- y el océano Atlántico, esta ciudad enamora. Veranos cálidos y húmedos e inviernos templados y secos nos esperan con sus playas 12 meses abiertas al baño. Es una de las ciudades de Estados Unidos de mayor importancia comercial y financiera y su puerto es el que alberga la mayor concentración de cruceros del mundo. Por eso, si la visitas con poco tiempo, en uno de los trasatlánticos que cada día atracan en su puerto, vamos a hacer un recorrido por sus diez lugares imprescindibles. 1. South Beach y Ocean Drive. South Beach es en realidad un barrio dentro del distrito de Miami Beach. Los hermanos Lummus, unos constructores de la zona, decidieron iniciar un proyecto para crear una ciudad a orillas del mar conectándola con puentes con Miami. En esta playa, que es la más conocida de Miami, podremos encontrar la imagen típica que de la ciudad tenemos en nuestras mentes: surfistas en sus cristalinas aguas, gente guapa bañándose en sus playas y practicando deportes, y chicas patinando por Ocean Drive. En Ocean Drive están los clubs más exclusivos, tiendas de importantes firmas y de diseño y discotecas abiertas hasta el amanecer. Un espectáculo tanto de día como de noche. 2. Las playas de Miami. Miami está rodeada de grandes extensiones de playas y calas y todas ellas son de una belleza excepcional. Su blanca arena y sus aguas cristalinas hacen de ellas un lugar de ensueño. Además de la ya mencionada South Beach, estas son algunas de las playas que no te puedes perder: Virginia Key Beach (ideal para practicar surf, es una de las playas más concurridas por visitantes y lugareños), Haulover Beach (para los amantes del nudismo), Homestead Byfront (la más tranquila, se pueden practicar deportes acuáticos y alquilar canoas para un paseo por el mar), Siesta Beach (la más romántica, la de arena más blanca y la mejor para disfrutar de una puesta de sol inolvidable). 3. Little Havana. En el centro de Miami se encuentra este barrio que se ha formado tras la llegada de cubanos que huían de Cuba tras la subida de Fidel Castro al poder. Es una réplica de la Habana: tiendas y restaurantes caribeños, mecedoras en las calles, buen café y mejor música latina. Un lugar que nos transportará a la isla del Caribe. 4. Little Haiti. Es otro barrio imprescindible, con el color, los sabores y olores caribeños. Tiene una zona de mercadillo que puede hacer las delicias de los amantes de las compras y de los que busquen detalles originales. 5. Coral Gables. Este barrio es de los más elegantes de Miami, lleno de casas coloniales rodeadas de muy cuidados jardines. Además aquí se encuentra Venetian Pool, una piscina impresionante rodeada de cascadas y de vegetación. Una visita imprescindible de la ciudad. 6. Design District. Su nombre se debe a que ha sido el lugar elegido por arquitectos, diseñadores e interioristas para vivir. El barrio está lleno de locales de exposiciones, galerías de arte y restaurantes muy bien decorados. Un lugar muy agradable para visitar y tomarle el pulso a otro punto de la ciudad. Es imprescindible la visita al Enea Garden Lounge, un oasis urbano que está situado en la calle 40 y donde podemos disfrutar de un descanso en sofás rodeados de palmeras y estanques. Es gratuito durante el día. 7. Bayside Market Place. Es un centro comercial y de ocio que se encuentra en el paseo marítimo de Bahía Vizcaína. Está en el corazón de Miami, ubicado en el puerto y a cinco minutos de South Beach. Es uno de los centros comerciales más exclusivos y dispone de más de 150 tiendas y 15 restaurantes de comida internacional. Se pueden practicar deportes náuticos y escuchar música en vivo todos los días. 8. Seaquarium. Uno de los mejores y más espectaculares acuarios del mundo, hará las delicias de niños y mayores. Además de visitar las exposiciones y una ver la fauna marina podemos tener un encuentro con delfines y nadar con ellos durante treinta minutos: tomarles de la mano (o de la aleta) e incluso recibir sus besos, una experiencia deliciosa e irrepetible. 9. Coconut Grove. Es un barrio tranquilo para pasear, relajarse y cenar en alguna de sus innumerables terrazas y parques. Es un lugar imprescindible para disfrutar de agradables veladas en alguno de sus restaurantes más famosos como el Green Street Café, el Tuscany, el Monty´s Raw Bar o el café francés Le Bouchon. También es ideal para hacer compras en sus tiendas y en alguno de sus centros comerciales. 10. Los Everglades. Si tenemos la oportunidad, una visita al Parque Natural de los Everglades sería el colofón perfecto en este viaje. Es un área pantanosa enorme llena de praderas y selva subtropical, que es el hábitat de más de catorce especies en peligro de extinción, entre las que se encuentran el cocodrilo americano y la pantera de Florida. Hay numerosas opciones de practicar deportes: senderismo, safaris y viajes en canoa, entre otros. Es un espectáculo natural prodigioso. Más información:

