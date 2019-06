Un impactante mar de arena para los amantes del turismo de aventura

México es un país que guarda tesoros de gran belleza natural. Montañas, bosques tropicales, playas de infarto y desiertos. Si, también imponentes desiertos como el de Chihuahua. Un lugar impactante e inmenso donde se encuentran las majestuosas Dunas de Samalayuca, uno de los parajes más increíbles del continente americano. Las imágenes evocan a los desiertos de Arabia, uno espera encontrar caravanas de dromedarios, pero no, estamos en América, aunque parezca increíble. Este bellísimo e inmenso arenal de más de 150 kilómetros cuadrados se encuentra muy cerca de Ciudad Juárez a solo 50 kilómetros de esta ciudad fronteriza. Conocido por todos como la región de los Médanos de Samalayuca, es una zona exótica y desértica, un mar de arena color dorado que contrasta con el cielo azul y limpio de nubes blancas. Las montañas de arena en movimiento más altas del país. Empujada por el viento la arena deja a la vista en ocasiones hallazgos sorprendentes como fósiles marinos, lo que hace suponer que tiempos pasados esta inmensa zona árida estuvo cubierta por el mar. Las Dunas de Samalayuca, son un área natural protegida del Desierto de Chihuahua, uno de los ecosistemas más importantes del estado. La mejor época para visitar las Dunas de Samalayuca son el otoño y el invierno ya que en verano el calor puede resultar un infierno de más de 45 grados centígrados. No hay otro lugar en todo México con un clima tan extremo como el que se puede encontrar aquí. Lo mejor de este desierto son las actividades de turismo de aventura como el sandboarding, las caminatas, los paseos en vehículos 4x4 y los paseos en bicicleta de montaña. Adrenalina y mucha arena en las maravillosas Dunas de Samalayuca El paisaje es uno de los más bellos del norte del país con espectaculares auroras y crepúsculos únicos, los que solo se pueden vivir en el desierto. Si ya has esquiado sobre nieve o surfeado este es el momento de probar algo diferente y Samalayuca es el sitio perfecto. Un desierto para disfrutar con amigos con los que compartir emociones, practicar deportes extremos y encontrarse con la naturaleza. Un paisaje que no puedes perderte. Las Dunas de Samalayuca, son un lugar asombroso, el lugar ideal para reencontratre contigo mismo, un espacio natural impresionante para sentir la naturaleza como nunca, un desierto inmenso que te dejará sin aliento, mágico. Con atractivos importantes de aventura extrema, Ciudad Juárez se convierte es un destino diferente para divertirse y vivir emociones intensas.