La iglesia de Malines en Bélgica, dormir en una casa de culto

¿Te apetece pasar una noche en una preciosa iglesia del siglo XIX? ¿Entrar en la historis por la puerta grande? Existe un hotel único en Bélgica, en el corazón de Malines, a tan solo 25 kilómetros de Bruselas. Un lugar mágico, rehabilitado y decorado con gusto. En un entorno maravilloso, una antigua iglesia se ha convertido en un espléndido hotel, una antigua casa de culto, que aún hoy conserva todo el encanto del pasado. La historia de Patershof Martin comenzó alrededor de 1231, cuando los Frailes Menores, una orden franciscana, se estableció en Mechelen, Malinas. Casi 600 años vivieron allí pero al final del siglo XVIII, fueron expulsados de la ciudad por evolucionarios franceses. Regresaron y construyeron un nuevo claustro que durante la Segunda Guerra Mundial, fue requisado por los alemanes. Tras varias reformas y reconstrucciones decidieron vender los edificios y en 1999 , el complejo fue desacralizado. En junio de 2009 , Patershof Martin abrió sus puertas para recibir a viajeros de todo el mundo en un entorno extraordinario. Y así, con todo su encanto de entonces, las 79 habitaciones del Martin's Patershof agradables y confortables se adpatan a los huéspedes ofreciendo cinco alojamientos diferentes: Cosy. Habitaciones con carácter e historia. Ubicadas en el antiguo claustro hermano menor de Patershof de Martin, con una espléndida luz, elegantes y encantadoras, en equilibrio entre el lujo y la naturalidad. Cada pieza de mobiliario ha sido cuidadosamente seleccionado. Con cama doble vestida con tejidos de gran calidad. Todas cuentan con un rincón de trabajo, minibar, televisión de pantalla plana, teléfono, WiFi, máquina de café y aire acondicionado. Posibilidad de habitaciones comunicadas. Charming. Habitaciones con encanto en el corazón de la iglesia de Patershof Martin decoradas respetando el carácter puro del edificio. El encanto de alcobas auténticas, con vidrieras que dejan miles de colores. Camas dobles con ropa vestidas con tejidos de gran calidad. Con un rincón de trabajo, minibar, televisión de pantalla plana, teléfono, WiFi, máquina de café y aire acondicionado. Posibilidad de habitaciones comunicadas. Great Guest Rooms. Habitaciones únicas y espaciosas situadas en el corazón de la iglesia de Patershof Martin decoradas respetando el carácter del edificio. Con techos abovedados , magníficamente adornados con columnas y vidrieras que reflejan miles de colores. Camas comodísimas vestidas con tejidos de gran calidad, y baños que incluyen una bañera de burbujas Aquamass. Con rincón de trabajo, minibar, televisión de pantalla plana, teléfono, WiFi, máquina de café y aire acondicionado. Posibilidad de habitaciones comunicadas. Exceptional Guest rooms. Habitaciones excepcionales y únicas con un ambiente exclusivo, Las Patershof junior suites del Martin están ubicadas en la iglesia de Patershof Martin, decoradas respetando el edificio y con una especial conservación de su pasado. Con techos abovedados, columnas señoriales, detalles religiosos y vitrales que reflejan miles de colores. Camas comodísimas vestidas con tejidos de gran calidad, y baños que incluyen una bañera de burbujas Aquamass. Con rincón de trabajo, minibar, televisión de pantalla plana, teléfono, WiFi, máquina de café y aire acondicionado. Posibilidad de habitaciones comunicadas. The Best of Home Guest Rooms. Si cuando estás de viaje, lo que buscas son lugares excepcionales para alojarte, donde el lujo y la historia se conecten a la perfección sin renunciar a la comodidad, estás son tus suites. Instalada justo sobre el altar, la suite no sólo cuenta con un mobiliario sin parangón. Creerás que estás en el paraíso de sus sueños. Las múltiples vidrieras permiten el paso de la luz bajo la cúpula de la Patershof. Los tejidos de ropa de cama son de la mejor calidad y cuenta con un sistema de dormir escandinavo con una funda de colchón exclusivo con melenas de pelo de camello y de caballo. La suite está dotada también con un cuarto de baño con un baño de burbujas Aquamass, un rincón de trabajo, minibar, televisión de pantalla plana, teléfono, WiFi, máquina de café y aire acondicionado. El hotel dispone también de otros espacios como la zona del antiguo coro de la iglesia donde sirven estupendos desayunos, el Bar Martin's, majestuoso y tranquilo, el patio accesible a través de la barra del hotel con mobiliario de jardín para tomar un poco de sol, y una espectacular zona de recepción. En una ubicación perfecta, en Malines, en el centro histórico de esta pequeña y coqueta ciudad. Si buscas lugares históricos, museos, paseos por la naturaleza, conciertos, festivales, cervecerías, restaurantes o parques, el hotel Martin's Patershof te orientará sobre las mejores atracciones turísticas y las mejores direcciones de la zona. Y no olvides acercarte hasta Bruselas, la capital de Europa, es uno de los lugares que no debes dejar de visitar.