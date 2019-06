Hueso es el original nombre con el que han bautizado un restaurante situado en el artístico distrito de Colonia Lafayette. Pero este rincón en la ciudad de Guadalajara (México) es más que un restaurante. Hueso parece una obra de arte en sí misma, y precisamente en uno de los barrios más cool de la ciudad.

Diseñado por Ignacio Cadena, hermano del famoso y mediático chef y restaurador mexicano Alfonso Cadena, es de lo más original. Se ubica en un edificio con mucha personalidad: la casa estudio del arquitecto Díaz Morales, un hogar de estilo modernista de 1940. Pertenece a una Fundación y ya se ha convertido en uno de los locales de moda. Aquí la experiencia gastronómica va más allá de una cocina de autor creativa e innovadora. Porque Hueso es un restaurante con un concepto único: todo en su interior, como su propio nombre indica, gira en torno a los huesos.

Los elementos, las formas y las texturas de la decoración son esqueléticas. En las paredes hay más de 10.000 huesos de aluminio y, en lugar de un cartel, en la entrada, hay un hueso que cuelga junto a la puerta, avanzando de alguna forma lo que nos vamos a encontrar en el interior.

Hasta en la propia restauración que se practicó en el edificio quedan expuestas las infraestructuras o los huesos de la obra: como el ladrillo visto, el yeso y parte de las tuberías (eso sí, todo pintado de blanco). De hecho, todo es blanco. Solo se salvan algunas piezas de madera, que dan un toque cálido al local.

Los huesos se apilan como troncos debajo de un aparador, o en cubos blancos, o colocados en las mesas, en las que ocupan el lugar de los clásicos centros de mesa florales. Huesos por todas partes. Desde el techo y ocupando todas las paredes: trozos de huesos, cráneos y piezas a modo de cuadros, pero en blancos. Y en una vitrina de cristal, al pie de una escalera de color blanco, se puede ver una selección de muestras de huesos que se presentan como si de una exhibición de un museo de Historia Natural se tratara. ¡Incluso en las cocinas los pedidos se colocan bajo costillas rotas de esqueletos de metal!

Pero tranquilos. A pesar de que esto pudiera parecer algo macabro o insólito, el conjunto es simplemente encantador. El diseño, la decoración y el ambiente son acogedores, frescos y diferentes. Un local que invita a los comensales a entrar y probar. Porque ya el exterior es único. El edifico está cubierto de baldosas de cerámica hechas a mano con un enfoque gráfico con dibujos lineales negros

Y el menú incluye cortes de carne tan inusuales en otros países como la médula ósea. La cocina también es un elemento destacable en este espacio, puesto que queda completamente a la vista de los clientes, separada solo por una barra. Las mesas, por su parte, están pensadas para ser compartidas en espacios amplios y llenos de luz.

Prepárate para una experiencia única, porque entre otras exquisiteces te encontrarás en el menú pulpo adobado a baja temperatura con aceite sólido de tortilla quemada y lechugas o la tarta de queso con tetillas de merengue de remolacha y gel de frutilla. El nuevo restaurante de Alfonso Cadena ofrece un menú diferente para cada día. ¡Y no dejes de probar sus espléndidos cócteles!



Con una decoración que recuerda a una galería de arte, y que convierte el espacio en un lugar relajante y acogedor, Hueso ha conseguido la fusión perfecta entre diseño, arquitectura y gastronomía de alta calidad. Un restaurante que no te puedes perder si viajas a Guadalajara. Sorprendente, maravilloso y buenísimo. Alfonso Cadena es uno de los chefs más conocidos de México, y si uno prueba su cocina, enseguida entiende el por qué. Eso si, Hueso, no es apto para veganos...

