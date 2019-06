Los hoteles de la familia Coppola

Director de cine, guionista y productor, Francis Ford Coppola ha destacado en todos los ámbitos del sector cinematográfico. Algunos de sus títulos más conocidos, como El Padrino, El Padrino II, Apocalypse Now, American Graffiti o Patton le han valido numerosos galardones, entre ellos 5 Oscars. Pero a Coppola no solo le gusta el cine, desde hace años también tiene una bodega en la región californiana de Napa Valley que se llama Niebaum-Coppola, es dueño de la línea de pastas y salsas Mammarella, fundó en 1997 la revista literaria Zoetrope All-Story, que publica historias cortas y también posee cinco hoteles: dos en Belice, uno en Guatemala, otro en Argentina y, el último en incorporarse a la lista, en Italia. Algunos de ellos los ha ideado mientras buscaba localizaciones idílicas para sus películas, otros por casualidad y uno en concreto, el de suelo italiano, ha sido un capricho durante muchas décadas que finalmente se ha convertido en realidad. Pero, aunque cada uno es de un estilo diferente, comparten características comunes, son elegantes, sofisticados, exclusivos y con una decoración sumamente bien elegida. Además, ¿a quién no le gustaría alojarse en un hotel de la familia Coppola sea este como sea?. Te presentamos sus cinco hoteles, uno por cada Óscar que el director tiene en su casa.