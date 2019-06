Un hotel con vistas a Hollywood

Para muchos, lo primero que viene a la cabeza cuando escucha “Beverly Hills” es la popular serie de televisión emitida durante los 90 en la que Brenda, Brandon, Dylan o Kelly eran los principales protagonistas. El nombre de la serie hacía alusión a una ciudad de Los Ángeles, conocida por las grandes mansiones que acoge y por ser el hogar de numerosas estrellas del cine y de la música, situada a los pies de Santa Mónica. En un sitio tan glamuroso, los hoteles solo pueden ser de su misma condición. Como el Mr. C, un hotel de 5 estrellas perteneciente a los Leading hotels of the world, ubicado a tan solo unos minutos a pie del Rodeo Drive, distrito donde se encuentran las tiendas más lujosas del mundo. La C. de Mr. C corresponde al apellido de los hermanos Cipriani, creadores de un nuevo concepto de hospitalidad. Ignazio y Maggio son la cuarta generación de una familia reconocida internacionalmente por sus restaurantes, alojamientos o bares, como el “Harry’s bar” de Venecia. Y ahora, con este hotel, suman otra propiedad más. El Mr. C cuenta con más de 100 habitaciones y 20 suites que, gracias a los balcones privados, ofrecen vistas panorámicas sobre todo L. A. La decoración es de lo más acogedora debido a los colores burdeos del mobiliario, suelos de madera oscura, grises que abarcan toda la gama y blancos, que dan amplitud al dormitorio. El suelo del baño es de teca y combina otros materiales como el mármol y en él encontrarás todo lujo de amenities. Pero sin duda, lo que más llama la atención son las fotografías de estilo vintage en blanco y negro de películas míticas que traen a la memoria momentos históricos conocidos por la gran mayoría. La cocina del restaurante corre de la mano de un equipo de chefs experimentados en cocina italiana tradicional. Entre sus especialidades destacan las pizzas de autor y las ensaladas frescas, así como algunos platos clásicos tradicionales como su famoso carpaccio o los tagliolini horneados. Además, el Mr. C dispone de una piscina con un barra próxima para comer o cenar, un spa de los más completo, fitness y salas de reuniones. Uno de los puntos más atractivos del hotel se encuentra en la planta 12. La cristalera del salón de banquetes captura el paisaje de Los Ýngeles en 360 grados. Y en los días más claros se puede apreciar el archiconocido cartel de las letras de Hollywood en el Monte Lee.