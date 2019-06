El hotel submarino del Lago Mälaren en Suecia

El Hotel de Utter Inn es sobretodo curioso. Nació como uno de los proyectos del artista sueco Mikael de Genberg. Y este no es el primero que hace realidad. Conocido por su afinidad a los medios de vida alternativos, creó en 2013 este alojamiento ubicado a un kilómetro del puerto Västerås en el lago Mälaren. Y es el único hotel submarino del mundo en su género. Para llegar a tu habitación hay que salir en un barco desde el puerto Västerås, a 100 kilómetros de Estocolmo. Y después recorrer, unos 301 metros hacia el norte de Amundsgrund, en el archipiélago de Västerås. Una vez allí habrás llegado hasta el Hotel de Utter Inn. Lo que vemos nada más llegar, es una casita sueca típica, excepto por el hecho de que está flotando en el lago. La paz y la tranquilidad es asombrosa. No hay comodidades y debes llevar tus propias bebidas y comida, pero del desayuno y del agua potable se encargan desde el hotel. También con un cargo extra pueden prepararte la cena. En la habitación de arriba hay electrodomésticos de cocina, estufa, vajilla y 10 litros de agua dulce. El hotel cuenta con un baño seco y aunque no dispone de electricidad, hay calor de propano y energía en las lámparas. Solo una prohibición, no se puede pescar. En el puente flotante de 25 metros cuadrados, es posible nadar, relajarse tomando el sol, o disfrutar de las vistas, e incluso acercarte a un spa cercano con el barco hinchable que te proporciona el hotel, o explorar una de las islas cercanas deshabitadas. Más tarde, al caer la noche, es el momento de bajar a tu habitación con ventanas panorámicas en cuatro direcciones, pero a tres metros por debajo de la superficie del agua. Los peces serán tus compañeros de sueño. Curioso y muy popular durante el verano. Tanto, que se recomienda reservar con bastante antelación. Los precios van desde 110 euros por persona y noche. Habitaciones solo para dos. El Hotel de Utter Inn está abierto de abril a octubre, y se puede reservar a través de la Oficina de Turismo de Västerås. El teléfono es el 021-39 01 00. Un hotel único en su categoría, y un lugar ideal para desconectar, de verdad, de todo.