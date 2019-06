El hotel de Roma que enamora a Hollywood.

El último en caer en su embrujo ha sido el oscarizado Matthew McConaughey. En su última gira europea, el norteamericano se hospedó en el hotel preferido de las estrellas de Hollywood en Roma, el Regina Baglioni, un cinco estrellas en plena Via Veneto, la misma calle en la que Marcelo Mastroianni paseó de la mano de Anita Ekberg en la inolvidable 'La Dolce Vita'. Miembro de la unión hotelera Leading Hotels of the World, este majestuoso palacio fue el hogar en su día de la reina Margarita de Saboya mientras esperaba la finalización de las obras de su también famosa Villa Margarita, actualmente la Embajada de los Estados Unidos en Italia. De hecho, el servicio fue tan excelente el que recibió que el Baglioni tuvo el honor de recibir el permiso de poner Regina delante de su nombre, lo que ha mantenido hasta ahora. A medio camino de las escalinatas de la Plaza de España y Via Condotti, este palacio de principios del siglo XX es uno de los edificios históricos más emblemáticos de ese periodo en Roma. Su fachada es rica en elementos art decó, así como su interior, que crea una atmósfera única de refinamiento gracias a grandes arañas, cómodos sofás mullidos y suites, muchas, en las que los actores norteamericanos, pero también viajeros adinerados de todas partes del mundo, descansan rodeados de lujo. En total son 118 elegantes habitaciones y suites (desde 350 €/noche), todas con alma art decó. Aunque las que más destacan son las que ocupan la octava planta, las Roman Penthouse, unos exclusivos apartamentos que hacen las veces de áticos y en ls que experimentar 'la dolce vita' es fácil. Cuentan con 560 metros cuadrados, 290 de ellos en terraza privada, y vistas de 360 grados de la ciudad, bien la Capilla Sixtina o el Coliseo. El estudio de diseño milanés Rebosio+Spagnulo es el responsable de su decoración, combinando el lujo tradicional con un estilo moderno que se aleja un poco del señorío de las zonas comunes del hotel, mucho más clásicas. No falta en estas suites un jacuzzi con cromoterapia, equipamiento Technogym para poder practicar deporte ni un servicio de mayordomo, chef privado o limusina. Normal que luego los actores no quieran abandonar el hotel y volver a Los Ýngeles...