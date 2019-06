Un hotel muy íntimo en el casco histórico de Florencia

JK Place Florencia es un hotel boutique de Florencia, ubicado en la bulliciosa Piazza Santa Maria Novella, junto a la Basílica de Santa María la Novella, y muy cerca de la Basílica de Santa Maria del Fiore o de Ponte Vecchio, que cuenta con una agradable terraza en la azotea y elegantes habitaciones. Ofrece unas magníficas vistas panorámicas del centro histórico de la ciudad y un restaurante a la carta, con un variado menú de cocina italiana y toscana. Un rincón secreto, escondido tras la puerta de un elegante edificio. Uno de esos hoteles íntimos en lo que te sientes como en tu propia casa. Cruzar el umbral del J.K. Place es adentrarse en un mundo silencioso y sutil. Los salones comunes y la biblioteca son acogedores, con chimenea y una gran cantidad de antigüedades y obras de arte que crean la sensación de estar en un palacio propio. Con tan solo 20 habitaciones la sensación es de tranquilidad y paz, un oasis en medio de la ciudad, cálido y moderno a la vez. Las exclusivas y lujosas habitaciones del J.K. Place, están exquisitamente decoradas y cuentan con todo tipo de detalles, TV de pantalla plana vía satélite, reproductor de DV y periódicos gratuitos. Algunas con vistas a la galería del hotel y otras orientadas hacia la terraza. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento y servicio de masajes bajo petición. Precios desde 315 euros la noche en habitación doble que incluyen: bebida de bienvenida, cesta de fruta fresca orgánica de temporada en la habitación, mini bar gratuito de bebidas no alcohólicas, desayuno buffet, café orgánico y té de cortesía durante la estancia, acceso gratuito a Internet, acceso gratuito al exclusivo Baño de vapor Olimpo SPA situado en Via Tornabuoni, a dos minutos a pie, acceso gratuito a Florencia Fitness Gym a un minuto a pie, entrada gratuita a todos los museos en Fiesole, canales de deportes y de películas y servicio. Hay una tarifa de habitación principal que también incluye traslado privado desde y hasta el aeropuerto de Florencia bajo petición en el momento de la reserva. El desayuno se sirve en un precioso patio, con una cúpula de vidrio, y que alberga el J.K. Lounge, que abre diariamente hasta las 22h 30. Almuerzos, meriendas, aperitivos y deliciosas cenas es una especie de club encantador. El hotel, que forma parte de la cadena Small Luxury Hotels of the World, organiza visitas guiadas a la Galería de los Uffizi y proporciona un servicio de chófer para disfrutar de rutas vinícolas por la región de Chianti. Un hotel boutique para vivir Florencia en pareja.