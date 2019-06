Un hotel muy fashion en el corazón de Atenas

Situado en Filellinon Str. 16, en pleno centro de la ciudad, a 200 metros de la plaza Syntagma, y a muy poca distancia de las principales atracciones de Atenas, New Hotel, es el alojamiento perfecto para vivir el ambiente joven y dinámico de la capital de Grecia. Con un diseño innovador y moderno, muy contemporáneo, el hotel es el primer proyecto del galardonado dúo de diseñadores, Fernando y Humberto Campana. Estos hermanos brasileños son conocidos por su filosofía eco y el uso de artesanías de hoy en día y por trabajar con materiales locales. New Hotel forma parte de la cadena Yes Hotels. El antiguo Olympic Palace Hotel, ahora New Hotel, conserva algunos elementos originales, como la escalera de mármol negro, una forma de integrar el pasado y el futuro, en un hotel para el presente. New Hotel cuenta con 79 habitaciones con unos interiores excepcionales, en los que se han incluido materiales del edificio original remodelado. Muebles diferentes, únicos y accesorios hechos a mano, que dan un ambiente de obra de arte al conjunto. La luz natural inunda todas las estancias gracias a los amplios ventanales. Con todas las comodidades, insonorizadas y climatizadas, cuentan con techos altos, terrazas y vistas panorámicas. Los tres tipos de habitaciones basados en conceptos de la cultura griega. Karagiozis relacionados con la cultuta turco-helena de las sombras chinescas, el Nazar, un collar cuyas cuentas representan ojos que protegen de los maleficios y una colección de viejas postales turísticas de paisajes griegos. Hay Wifi gratuita en todo el establecimiento. Y restaurante. New Taste es un paraíso culinario, rodeado de piezas cortadas y conectadas de madera extraídas del hotel original, una obra de arte reciclada. Cocina mediterránea y una decoración excepcional. Los menús se elaboran con productos locales orgánicos y frescos. Y en la séptima planta del edificio New Art Lounge, vistas panorámicas de Atenas para comer o cenar. Con una biblioteca de arte única con más de 2.000 títulos de libros de arte. Simplemente maravilloso. Y para completar la experiencia, no hay mejor lugar que el club de bienestar del hotel. Con sala de fitness completamente equipada, bañera de hidromasaje y baño de vapor. Trtamientos y masajes previa reserva. A pocos pasos de los lugares de interés más importantes, como las ruinas romanas de Plaka, la Acrópolis y su nuevo museo, el elegante barrio comercial de Kolonaki y la zona de negocios, New Hotel se convierte en el alojamiento perfecto para descubrir y disfrutar de Atenas. Perfecto para viajar en pareja o con amigos.