Un hotel muy cañero para amantes de las Harley's

Si eres un loco de las motos, si lo que más te gusta son las famosas Harley, las motos más espectaculares del mundo, si lo tuyo es la carretera, éste es sin duda tu destino. En Milwaukee, en los Estados Unidos, hay un hotel muy especial a muy poca distancia del Museo Harley-Davidson. The Iron Horse Hotel es un almacén de más de 100 años de antiguedad transformado y remodelado, un edificio que ofrece una auténtica experiencia en Milwaukee. Un hotel único, de lujo, perfecto para viajeros urbanitas, para aquellos que viajan con su mascota y para moteros, con 100 increíbles habitaciones tipo loft. Habitaciones amplias y confortables, bien equipadas, decoradas con una mezcla de decoración moderna y detalles arquitectónicos originales, vigas de madera, paredes de ladrillo y grandes ventanales. Camas dobles Queen, muebles contemporáneos, sillones cómodos y una mesa de comedor. Todas con un gran cuarto de baño y una cabina de ducha con una enorme cúpula de lluvia. Acceso gratuito a Internet de alta velocidad y un panel de conectividad universal. Y para los que no pueden viajar sin su mascota, en este curioso hotel entienden que tu perrito forma parte de tu familia, así que le dan la bienvenida sin importar si es grande o tamaño peluche. En el check in, te reciben con el nombre de tu mascota en una pizarra de bienvenida, plato de agua y golosinas, un cartel de "Doggy-in-Room" colgado en la puerta de tu habitación, menú de comida para tu perro y te facilitan información de lugares donde tu mascota es bien recibida en la ciudad, así como de los parques donde pueden correr libremente, veterinarios de urgencias y tiendas de mascotas cercanas. Para comer, el hotel ofrece el restaurante Smyth con un menú elaborado con ingredientes de temporada en un entorno emblemático, el bar Branded un clásico de Milwaukee con una decoración moderna y Vintage con la mejor comida de bar de la ciudad y la Biblioteca la sala de desayunos, con mesas comunitarias para leer el periódico, abrir tu ordenador o entablar conversación con otros compañeros de viaje. Servicios de Spa, para cuidar el cuerpo, The Iron Horse Hotel ofrece dos salas de tratamiento privadas con una gran variedad de servicios de masaje para solteros o para parejas, y gimnasio en la cuarta planta abierto las 24 horas con baño, toallas y refresco. Si estás pensando en una escapada a los Estados Unidos, no olvides que allí nacieron tus motos favoritas. Milwaukee te ofrece lo mejor de tus queridas Harley-Davidson. ¿Qué tal vivir tu propia road movie?