Hotel Llao Llao. La Patagonia a pleno

¿Será el encanto de su paisaje? ¿Será que no te esperas estar en un lugar recóndito y sentirte el centro de todo? ¿Será que sin importar la estación del año, las espectaculares vistas son simplemente asombrosas? ¿Será que el Hotel Llao Llao Resort Golf & Spa es de esos rincones en el mundo que es difícil describir sin quedarse corto en adjetivos? El Llao Llao está en la orilla del Lago Nahuel Huapi, en Bariloche, que está en la provincia de Rio Negro, en la Patagonia Argentina y puedes llegar a él en avión o por carretera (y ambas opciones tienen su particular encanto). Enclavado en un punto pequeño, allá lejos en los mapas, te enamorará por sus bosques, la impotencia de sus montañas, el azul profundo de sus lagos, la gastronomía que mezcla los sabores autóctonos con los legados de las diferentes colonias europeas que habitaron la zona. Que no te sorprenda encontrar en ese lugar algo típico galés o alemán, carnes y embutidos de caza; seguido de dulces de todo tipo. Por cierto, no puedes perderte el cordero patagónico, uno de los platos más inolvidables de la región. Y más. Siempre hay más. Es un 5 estrellas con todo lo que esperas encontrar en los hoteles de esta categoría: detalles de lujo, atención impecable, una decoración muy cuidada, piscina de invierno y verano, 4 restaurantes, un spa con tratamientos y planes para largas estancias, diferentes áreas para reuniones, convenciones, eventos y por qué no, un momento más descontracturado en los diferentes happy hours. Y hay más, todavía. Porque es un hotel vivo. Con una agenda de eventos deportivos y culturales que te hará dudar más de una vez si prefieres aprovechar la temporada de esquí (mientras en Europa es verano, allí es invierno ¡no lo olvides!), tal vez windsurf, un paseo en canoa, ¿deportes extremos? También. Tal vez prefieras hacer un poco de turismo local, jugar al golf en su increíble campo ondulante de 18 hoyos con imponentes greens y bunkers perfectamente integrados al entorno. ¿Pesca con mosca? Por supuesto. ¿Por qué no el atardecer escuchando un coro o música en vivo? Y en invierno, calentarse las manos con tu taza de té frente a una de las chimeneas. ¡Ah! ¿que vas con peques? Pues ellos estarán encantados con el Nahuelito Club, en donde se divertirán con actividades deportivas, talleres de cocina o haciendo manualidades. Pero que si tienes un bebé, también encontrarás un espacio de juego para él y hasta la posibilidad de tener una niñera en caso de necesitarlo. Descanso y diversión para ti, mucho entretenimiento para los peques. Patagonia, montañas... ¿hace frío siempre? No. El encanto de este paraje es que en otoño descubrirás nuevas tonalidades de ocres que juegan con el verde y las flores. En verano, la temperatura es más que agradable para disfrutar del balcón de tu habitación o una noche de copas en el deck. En invierno, la nieve lo cubre todo creando un paisaje encantador. Y en primavera… los colores vivos de la vegetación en contraste con el lago te invitará a las múltiples actividades que te ofrece el Hotel Llao Llao Resort Golf & Spa. Una apuesta segura para disfrutar de unos paisajes imponentes, la naturaleza en toda su plenitud y las actividades que te gustan.