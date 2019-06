Un hotel en las estrellas niponas

No hay palabras que describan cómo es la capital del país del sol naciente. Son sensaciones. Sensación de seguridad, de bienestar… sensación de soledad y de estar como Scarlett Johansson en Lost in translation porque no hay que olvidar que en Tokyo reside la mayor aglomeración urbana del mundo alcazando los 36 millones de personas en su área metropolitana. Pero aunque parezca que todo gira alrededor y que todo el mundo parece claro tener dónde ir, en medio de semejante caos, eso sí, organizado, se alzan rascacielos que albergan hoteles espectaculares. Es el caso del Park Hotel Tokio, inaugurado en el año 2003 y perteneciente a la etiqueta Hoteles con Diseño. Está ubicado en la torre Shiodome Media próximo al barrio de Ginza, el más elitista y elegante de la ciudad. La recepción del hotel se encuentra en la planta 25 y las 10 plantas siguientes conforman el Park Hotel, que, pese a su diseño contemporáneo, rinde homenaje a las tradiciones locales de la naturaleza. Por ello, un refugio tranquilo de árboles y zonas verdes se extiende desde la recepción hasta el piso 34 creando un pozo de luz solar gracias al techo acristalado que aumenta esa sensación de equilibrio y tranquilidad tan propia de Japón. Las 273 habitaciones y suites ofrecen vistas panorámicas de Tokio y se puede hasta apreciar en los días más despejados la cima del Monte Fuji. Además, incluyen obras de Monique Le Houller, inspiradas en la naturaleza. Como curiosidad, el hotel dispone de un servicio de almohadas a la carta y consulta de especialistas del sueño para ayudar a superar los problemas del cambio de horario en los viajes. Para mayor comodidad de los huéspedes, el hotel cuenta con servicio de masajes en las habitaciones bajo el lema “mantenimiento de la salud”. Desde los más tradicionales, o lo que los occidentales consideramos tradicionales, hasta la modalidad del shiatsu (del japonés, shi dedo y atsu presión). Otra de las facilidades es el Thann Sanctuary, un Spa de primera, con especialistas que han aprendido las mejores técnicas de relajación de Tailandia. El Park Hotel dispone de diversos locales de restauración. Dos de sus restaurantes, el tateru yoshuino bis, de comida francesa, y el Hanasanshou, de cocina japonesa. También cuenta con un bar que sirve excelentes cócteles.