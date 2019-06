Guía completa para disfrutar de Nueva York durante las fiestas navideñas

Pocas ciudades suscitan tanto interés en Navidad como Nueva York. Cada esquina se llena de espíritu navideño para celebrar las fiestas de un modo que el cine y la televisión se han encargado durante décadas de convertirlas en casi neustras, y es que todos hemos visto alguna vez imágenes tan significativas de la Navidad neoyorquina como el patinaje en el Rockefeller o el paseo por Central Park bajo la nieve o la caída de la esfera en Times Square el día de Año Nuevo.

Acción de Gracias es el pistoletazo de salida de la temporada navideña en Nueva York. Este año se espera que sean unos 5,2 millones de visitantes los que acudan hasta la ciudad de los Rascacielos para vivir 'in situ' las fiestas, en las que las compras se suceden con todo tipo de eventos, especialmente familiares. Por cada distrito se van sucediendo tradiciones en los que música y gastronomía tienen mucho que aportar. Claro que ninguno como Manhattan, que es donde más se concentran los eventos.

De hecho, es en la isla donde comienza oficialmente la Navidad de Nueva York. Será el día 2 de diciembre a las 21 h. En ese momento se encenderá el emblemático árbol del Rockefeller Center. Antes ya habremos podido ver el regreso de Radio City Christmas Spectacular, el show navideño del Radio City (desde el 13 de noviembre y hasta el 3 de enero), y las pistas de patinaje de hielo abrirán al unísono, no solo la de The Rink, en el Rockefeller, sino todas, repartidas por diferentes barrios. Por ejemplo, en Bryant Park. Allí se puede disfrutar de platos deliciosos, patinajegratuito y tiendas únicas en su Winter Village, o patinar bajo los árboles cubiertos de nieve del Wollman Rink, en Central Park, ambos con apertura en noviembre.

Los tan amados mercadillos son perfectos para encontrar artículos caseros y regalos. No te pierdas el de Union Square Holiday Market, en el Columbus Circle . Puedes llegar a él, por ejemplo, tras un paseo en el autobús The Ride's Holiday Edition, que recorre las decoraciones navideñas de Nueva York con actuaciones especialmente coreografiadas (entre el 12 de noviembre y el 3 de enero).

Si eres de teatros y no perdonas visitar Nueva York sin asistir a un musical, debes saber que el Elfo Buddy regresa a la Gran Manzana este invierno con 'Elf The Musical' en el Madison Square Garden Theater entre el 9 y el 27 de diciembre. Además, el New York City Ballet presentará uno de los espectáculos más amados: 'El Cascanueces', de George Balanchine, con soldados de juguete, un árbol de Navidad de una tonelada que crece ante la mirada de los espectadores y copos de nieve cristalinos (entre el 27 de noviembre y el 3 de enero).Por su parte, The Metropolitan Opera ofrece una promoción especial por la cual los visitantes que compran una entrada a precio estándar pueden adquirir otra entrada a mitad de precio para menores de 18 años. Una buena oportunidad para ver allí en familia 'El Barbero de Sevilla' desde el 16 de diciembre hasta el 2 de enero o 'La flauta mágica' entre el 4 de diciembre y el 7 de enero.

The New York Pops presentarán 'It’s Christmas Time in the City' en el Carnegie Hall entre el 18 y el 20 de diciembre, con nominados a los premio Tony sobre el escenario. Y la Filarmónica presenta 'Holidays with the Philharmonic', entre otras actuaciones programadas para diciembre. En Año Nuevo presentan el evento 'New Year’s Eve: La Vie Parisienne', una noche llena de espectáculos musicales, bebidas y comida, el 31 de diciembre.

El famoso Origami Holiday Tree del American Museum of Natural History marca el comienzo de la temporada festiva en el museo y será exhibido entre el 23 de noviembre y el 10 de enero. El 27 de diciembre, el museo tendrá un Kwanzaa International Marketplace y actividades divertidas para toda la familia como parte de su 37th Annual Kwanzaa Celebration, conmemorando los siete principios guía del Kwanzaa.

Si eres de dulces, aprovecha la ocasión para pasarte por las pastelerías tradicionales. En ellas podrás comprar pan de jengibre en muchas y diferentes formas. Por ejemplo, en el camino durante el Windows Wear, un tour peatonal que comienza en el Macys de Herald Square y se dirige hasta la Quinta Avenida, pasando por el Empire State Building, Bryant Park, Rockefeller Center, Central Park y más. El mejor modo de pasar por todos los escaparates.

El punto histórico lo tenemos en el Mount Vernon Hotel Museum & Garden, un tesoro escondido de Manhattan que invita a los visitantes a sus especiales Candlelight Tours el 4 y 5 de diciembre, cuando podrán celebrar las fiestas como neoyorquinos del siglo XIX. Además, el museo invita a los turistas con sus ositos de peluche a la edición anual del Teddy Bear Tea el 3 de enero.

La temporada de fiestas en la ciudad de Nueva York cierra con una de las celebraciones al aire libre más grande del mundo, la víspera de Año Nuevo en Times Square. La caída anual de la esfera atrae a millones de personas todos los años. Toneladas de confeti, espectáculos de celebridades y la inolvidable cuenta atrás son parte del recibimiento del Año Nuevo. ¿Te lo vas a perder?

