La Guía de Apps Turísticas se estrena en Fitur

Llega Fitur y a todos nos da esa inyección extra de energía viajera. Queremos todo y hacer de todo. Y no es para menos, tenemos la posibilidad de abrir nuestra mente a cosas nuevas y sentirnos un poquito como si ya estuviéramos en nuestro destino favorito. Claro que una vez que ya lo tienes un poco más claro, empiezas a investigar y encuentras miles de apps y webs que dicen facilitarte la vida a la hora de escoger viaje. Pero, ¿por dónde empezar? Segittur y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, bajo el paraguas de Intelitur (Centro de Conocimiento, Inteligencia e Innovación Turística), han lanzado una guía de apps turísticas para no perderse (nunca mejor dicho), que nos ayudarán durante todo el proceso: inspiración, planificación, reserva y hasta opciones de actividades mientras estemos en nuestras vacaciones y escapadas. La guía, descargable en pdf, te ofrece una completa información sobre las aplicaciones que sugiere: utilidad, tipo de datos que tiene, además de detalles técnicos como cuánta memoria ocupará, sistemas operativos compatibles o idiomas en los que está disponible. Un documento útil con una selección de facilidades para que disfrutemos de nuestro tiempo libre según esta clasificación: Transporte: ¿Cómo llegar a mi destino? Aeropuertos, aerolíneas, medios marítimos, coches de alquiler y más. Alojamiento: Reservas, buscadores y comparadores de sitios de todo tipo para reponer energías. Campings, hoteles y casa rurales, nacionales e internacionales. Ocio y Restauración: Información y reserva de parques temáticos, descuentos y miles de actividades más para que lo pases fenomenal. Turismo activo: Muchas herramientas para concocer actividades deportivas y mejorar tu experiencia mientras las practicas. Guía de destinos: ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es el lugar que me recomiendan otros usuarios? Aquí, de todo para encontrar tu destino en cualquier rincón del mundo. Utilidades: Y ¿cómo preparo el viaje? ¿Qué llevo en la maleta? ¿Dónde cambio dinero? Respuestas útiles para todo tipo de preguntas turísticas, inclusive… ¿cuáles son los mejores baños de por aquí? ¿Conocías algunas? ¿Has descubierto alguna nueva? Pásate por el Pabellón 10, stand 10B02, de Fitur para visitar el stand de Segitur donde podrás conocer mucho más sobre esta guía y todas las actividades de esta Sociedad.