La Gran Fuente Prismática de Yellowstone

El Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos es uno de los espacios naturales más impactantes del mundo. Ubicado en su mayor parte en el estado de Wyoming, llega también a amplias zonas de Montana e Idaho.Entre otras maravillas naturales encontrarás cientos de géiseres y fuentes termales, la colección más impresionante del mundo. Entre ellos Old Faithful, el géiser más famoso del planeta. Yellowstone está sobre una enorme caldera volcánica, resto de un gran volcán que entró en erupción hace miles de años. Es uno de los puntos calientes de la corteza terrestre y por eso hay tantos fenómenos geotermale. El Gran Cañón de Yellowstone, el lago y la fauna silvestre que incluye osos, lobos, alces y búfalos en los valles de Lamar y Hayden, hacen de este Parque Nacional uno de los destinos turísticos por excelencia en los Estados Unidos. Cataratas en el río Yellowstone, miradores panorámicos y senderos en el Gran Cañón, cascadas y fuentes termales. Yellowstone es el lugar ideal para practicar senderismo, acampar, pescar, disfrutar de exposiciones y películas y asistir a programas guiados por guardabosques. Esta tierra volcánica muestra su origen y la actividad continua en sus géiseres, las fuentes termales, los géiseres de barro y las fumarolas. No dejes de visitar la Fuente Termal Mammoth, el Museo de la Cuenca del Géiser Norris, la fuente Paint Pot y Firehole Lake Drive, la Cuenca del Géiser Midway, el área de Old Faithful, la Cuenca del Géiser West Thumb y el Volcán de Barro. Y entre todas estas maravillas naturales hay una que destaca. El sonido, el vapor, los colores sorprenden a quien se acerca a la la Gran Fuente Prismática del Parque Nacional de Yellowstone. Una laguna de un diámetro de 80 metros por 90, con aguas que tienen 50 metros de profundidad. Pero lo increíble y singular den esta bella laguna es que el color de sus aguas varían de verdes en invierno a rojos y naranjas en verano y azules. Colores nítidos y brillantes que se deben a las bacterias pigmentadas que crecen alrededor de sus orillas y también a la gran cantidad de minerales de sus aguas. Esta es la fuente termal más grande de los Estados Unidos y la tercera más grande del mundo. En el parque hay unas amplias pasarelas que puedes recorrer para admirar en todo su esplendor este espectáculo natural. Caminar sobre la Gran Fuente Prismática a ras de suelo impacta con sus colores irreales, es un espectáculo para la vista. Pero también es muy recomendable subir a una pequeña colina desde la que obtendrás unas vistas increíbles. La Gran Fuente Prismática y su paleta de colores no deja a nadie indiferente. La temperatura del agua en Grand Prismatic Spring se enfría a medida que se mueve del centro hacia los márgenes en primavera. Y son las diferentes especies de bacterias termófilas que ocupan diferentes áreas de acuerdo con sus tolerancias a la temperatura, las que tiñen el agua de color azul en el centro, la parte más caliente en primavera, mientras que las especies de algas que la habitan tiñen de verde a amarillo y de naranja a rojo intenso el agua, a medida que la temperatura se va enfriando y avanza hacia los bordes en primavera. Los colores coinciden con la dispersión del arco iris de la luz blanca por un prisma óptico: rojo, naranja, amarillo, verde y azul. El Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidoses un destino único, uno de esos lugares de la tierra que hay que conocer. Realmente impresionante. Si eres un amante de la naturaleza, disfrutarás.