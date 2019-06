GoldenEye Resort, el hogar jamaicano del agente 007

GoldenEye Resort es un impresionante complejo de lujo situado en la bahía de Oracabessa, en la costa norte de Jamaica. Pero sobretodo, la palabra GoldenEye, nos recuerda al título de una de las películas del agente británico 007, James Bond. Y lo cierto es que efectivamente, existe una relación. Porque GoldenEye Resort, es el lugar donde el autor y periodista británico Ian Fleming escribió las 14 novelas de la conocida saga de ficción del agente secreto más famoso del mundo. El complejo está situado a tan solo una hora y media del aeropuerto internacional de Montego Bay y muy cerca de la ciudad de Ocho Ríos. En GoldenEye Resort puedes alojarte en villas o en cabañas, con la particularidad de que se puede alquilar para pasar el día o bien para unas vacaciones de días, semanas o meses. Las villas están distribuidas a lo largo de la costa y rodeadas por exuberantes jardines con vistas paradisíacas a las playas o a la laguna. Con tres opciones de alojamiento. Villas Lagoon distribuidas a lo largo de la laguna de color verde esmeralda, muy grandes, tipo suite que pueden ampliarse hasta de 3 a 4 dormitorios con precios que van desde 972 euros la noche. Beach Cottages, amplias cabañas de una habitación en la playa, elegantes, con vistas espectaculares, detalles de lujo y un diseño ecológico. Lo mejor, la brisa y el sonido del mar. Precios desde 1.502 euros la noche. O Villas de dos dormitorios integradas en la selva tropical que bordea el acantilado de la propiedad. Situadas de forma que respetan al máximo tu privacidad, con vistas al Mar Caribe y precios que van desde 1.060 euros la noche. Entre todas las propiedades destaca la Villa Fleming, la casa original donde se hospedó el escritor mientras escribía sus famosas novelas. Villa Fleming es como una isla privada dentro del Resort, un lugar exclusivo. Con playa privada, piscina, jardines y personal de servicio. Y por supuesto, con la historia de Ian Fleming y su ambiente a modo de museo. Desde 4.860 euros la noche. Si quieres darte un capricho en una fecha señalada y eres un loco de las películas de James Bond, sin duda, este es tu alojamiento perfecto. Esta lujosa villa ha acogido entre sus paredes a famosos de la talla de Naomi Campbell, Tom Cruise o la española Penélope Cruz. Un lugar muy exclusivo en el que disfrutar de la naturaleza de una isla mágica. Para el resto de los mortales, el resort cuenta con una piscina infinita de agua dulce al lado de la playa, frente al Bizot Bar. Y hay una piscina más pequeña de agua salada al lado del océano, donde el hotel organiza cenas con antorchas para celebrar la luna llena. Y sin duda, la laguna de agua salada es el lugar más singular de todos, en el que también se puede nadar. Con dos espectaculares restaurantes. Bizot Bar en la playa, al lado del mar y de la piscina. Sirve desayunos y almuerzos, ensaladas frescas, hamburguesas y pastas, así como especialidades de Jamaica. El Bar Bizot lleva el nombre del artista francés Jean-Francois Bizot, periodista y creador de tendencias en el mundo de la música, creador de Radio Nova en París, que emite desde Francia y es el hilo musical en este restaurante en Jamaica. Y si prefieres el exuberante jardín, el restaurante Gazebo en los árboles, construido al estilo de una casa en el árbol. Cocina internacional con vistas tanto a Beach Low Cay como a la Laguna. Y para cuidarte, FieldSpa, en una cabaña al borde de la laguna, con cabinas de tratamiento al aire libre, un auténtico santuario para masajes exfoliantes, tratamientos faciales, envolturas y trabajos de energía. Integrado en el paisaje natural, puedes llegar al spa en kayak o nadando. Y si quieres algo más privado, ellos se desplazan hasta tu habitación. FieldSpa ofrece tratamientos para mejorar tu energía, tu felicidad y tu salud. El Resort GoldenEye, es un hotel construido para minimizar el uso de energía y aprovechar la luz natural y el viento. Y si no utilizas el aire acondicionado recibes un crédito de $ 15, 13 euros, por cada noche. El restaurante utiliza ingredientes orgánicos, y el personal trabaja para restaurar los arrecifes de coral y las poblaciones de peces. Hay muchas actividades como buceo, motos de agua, kayaks, paddleboarding, snorkel, buceo, natación o esquí acuático. En el club Wata Sport Beach situado al lado del resturante Gazebo hay guías e instructores para todo tipode deportes acuáticos. Pero eso no es todo. También hay yoga, tenis, mountain bike, senderismo, running, pesca, barcos con fondo de cristal... todo tipo de actividades por si no te apetece pasarte el día tumbado en una playa paradisíaca. GoldenEye Resort es uno de esos lugares maravillosos para disfrutar en pareja en el Caribe. Un rincón en el paraíso que siempre hemos soñado.