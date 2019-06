El funicular más escarpado del mundo

Con una inclinación de 52 grados, este funicular es el más empinado del mundo, una experiencia que no deja indiferente a nadie. El viaje en este funicular tan particular consiste en un descenso de 310 metros a través de un túnel junto al acantilado, emergiendo en la selva tropical de Jamison Valley que forma parte del sistema de cañones del río Coxs en las Montañas Azules de Nueva Gales del Sur, en Australia. Situado a unos 100 kilómetros al oeste de Sydney, y a unos pocos kilómetros al sur de Katoomba, la ciudad principal en las Montañas Azules. Tras una remodelación ha sido galardonado en 2013, y ahora el funicular cuenta con vagones con techo de cristal y ofrece excepcionales vistas del bosque lluvioso y del impresionante Valle Jamison. Los vagones han sido diseñados de tal manera que te permiten elegir tu propia aventura. Puedes ajustar la posición de sentado con una variación de hasta 20 grados. Es decir, que puedes decidir tu posición en función de tus ganas de adrenalina. Los más valientes eligen la posición Cliffhanger en la que quedas como colgando en el vacio con una inclinación de 64 grados, tremendo, ya que el precipicio es de aupa. Si quieres algo más relajado lo mejor es seleccionar la opción Laid Back. Y por supuesto, la posición original, la de 52 grados, como así era desde sus primeros tiempos esta atracción. El funicular comenzó a funcionar en 1945, y desde entonces más de 25 millones de personas han disfrutado de esta maravilla. Este tren, el actual, es la quinta generación. Lleva a 84 pasajeros en cada viaje y sale cada diez minutos. Se desembarca en la estación inferior que da acceso al Scenic Walkway, un espectacular paseo de 2,4 kilómetros por la selva jurásica de las Montañas Azules australianas. El término Scenic Railway se utilizó por primera vez en el siglo XIX, en referencia a los parques de atracciones costeros ingleses, que eran simples vagones sobre raíles, lo que sería el embrión de las montañas rusas actuales. En aquellos tiempos, el viaje consistía en pasar por una serie de escenarios exóticos como los Alpes suizos o las Pirámides egipcias. Hoy los paisajes son reales, ya no hay que recrear nada. Scenic World Blue Mountains Australia es un complejo que ofrece espectaculares atracciones para todos los públicos en una zona de gran belleza y que ya es Patrimono de la Humanidad. Un lugar en el que se refugian los habitantes de Sideny en los calurosos días del verano. Un destino excepcional para disfrutar sobretodo en familia.