La fortaleza Spitbank Fort

Spitbank Fort es un fuerte construido en el mar en 1859. Forma parte del trío de históricos fuertes costeros de la costa de Portsmouth y se ubicaron ahí como resultado de la Comisión Real de ese año. Sand Fort, Land Fort y Spitbank Fort funcionaban como una línea adicional de defensa de la ciudad y estuvieron en servcio hasta después de la Primera Guerra Mundial. Gracias a ellos y a la Isla de Wight, el puerto natural de Portsmouth, se convirtió en un puerto práctcamente inexpugnable frente a los ataques desde el mar. El complejo dejó de funcionar como tal en 1982 y pasó a ser propiedad privada y museo. Con 50 habitaciones, sala de baile y restaurante, fue utilizado en varias ocasiones como sede de varios eventos. También sirvió de escenario del programa de supervivencia Banged Up Con Beadle de la televisión británica, un reality que encerró a Jeremy Beadle en sus mazmorras. Y ha sido utilizado como set en algunas series de ficción. Hoy, Spitbank Fort, está al alcance de todos. Restaurado de una forma muy creativa, conserva muchos de sus elementos originales y cuenta con las últimas tecnologías. Sólo se puede llegar en barco, lo que ofrece máxima privacidad y exclusividad. Dispone de nueve habitaciones en suite lujosamente equipadas al más alto nivel. Espectaculares instalaciones como la Sala de Embarque con cómodos sofás, bar de degustación de ron y Wifi gratuita, el lugar perfecto para conocer y recibir a amigos y familiares antes de iniciar la aventura en la isla. En el fuerte, fabulosas vistas a la isla de Wight, con chimenea exterior, para ver la puesta de sol sobre el Solent, con mantas y cómodos bancos alrededor de la hoguera. Una experiencia que se completa con un aperitivo o chocolate caliente. Restaurante situado en el antiguo comedor de oficiales, The Officer's Mess con sus históricos techos abovedados de ladrillo. The Crow's Nest una estancia moderna y contemporánea, con impresionantes vistas de Solent y el puerto de Portsmouth. Este espectacular salón es ideal para relajarse o celebrar eventos íntimos y dispone de una terraza para disfrutar de un servicio de barbacoa. El Bar Victoria, patrocinado por Laurent-Perrier, una zona de estar con cómodos sillones y sofás. Salas de juegos en el sótano de la fortaleza, habitaciones históricas que se han transformado en magníficas salas de entretenimiento, dardos, billares, una máquina de pinball y una mesa de póquer entre otras actividades. Hot Pool & Sauna, piscina climatizada y sauna con vestuarios y duchas que se pueden utilizar de día o de noche. Ambas están situadas en el techo, lo que incluye vistas espectaculares de Solent y la Isla de Wight. Y el antiguo Faro construido en 1890 y restaurado apara poder disfrutar en su plataforma de vistas al Solent, Portsmouth, La Isla de Wight y más allá. Debido a la ubicación única de Spitbank Fort, las siguientes instalaciones y servicios están incluidos en la estancia: el uso exclusivo de la Fortaleza, en completa privacidad, equipo completo incluyendo personal de servicio, Chef y limpieza, recepción con champán a la llegada y lanzaderas exclusivas desde y hacia el Fuerte. Y no es necesario alquilar Spitbank Fort en exclusiva para disfrutar de esta isla privada. Funciona también como hotel los martes y los miércoles por la noche a partir de £ 495, jueves y domingos por la noche desde £ 595 y los viernes y sábados por £ 695. Precios por persona y día. El fuerte Spitbank Fort esta disponible como hotel, para uso exclusivo en eventos privados o especiales, fiestas, bodas, grabaciones o rodajes, alquileres corporativos y experiencias legendarias. Hay pocos lugares en el mundo que puedan ofrecer alojarse en fortalezas marinas victorianas. Y si no quieres alojarte allí, puedes probar sus almuerzos los miércoles y domingos, una experiencia única en la ciudad de Portsmouth, puerto de llegada de los ferrys que viajan desde Santander en España.