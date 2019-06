La Fórmula 1 viaja a Silverstone

Tras la brillante carrera de Alonso en Austria quedó en quinta posición. Nico Rosberg y Lewis Hamilton de nuevo hicieron doblete en el podio seguidos de Bottas. Ahora toca de nuevo prepararse a fondo y volverlo a intentar. La Fórmula 1 se desplaza a Silverstone, en Gran Bretaña, y esperamos que esta vez los astros se alineen para que podamos ver de nuevo a nuestro campeón en las primeras posiciones. La cita tendrá lugar los próximos 4 al 6 de julio en Silverstone que además celebra el 50º Gran premio. 52 vueltas alrededor del circuito de 5,891 kilómetros. Pero eso no es todo, el fin de semana se llena de entretenimiento dentro y fuera de la pista, incluyendo música en vivo, exhibiciones aéreas y un desfile especial para celebrar el cincuenta aniversario de la celebración de este Gran Premio de Fórmula 1. Silverstone ha trabajado en estrecha colaboración con la Asociación para la Empresa de Northamptonshire, donde se ubica el circuito, para crear el Centro de Visitantes de Silverstone y el Centro de Información Turística situado en la entrada principal de Silverstone. El Centro es el lugar perfecto para hacer una parada y descubrir no solo lo que hay en la localidad, sino las atracciones de toda la región. En el Centro se puede reservar entradas, averiguar alojamientos por la zona o tomar un café. Silverstone es un pequeño pueblo del distrito de South Northamptonshire, en el condado de Northamptonshire. Lo más interesante es el circuito de Fórmula 1, pero por su ubicación, hay muchas atracciones turísticas interesantes a su alrededor. South Northamptonshire tiene algo para todas las edades, desde Sulgrave Manor, la casa solariega de George Washington y los hermosos jardines en el castillo de Ashby, a la emoción de las carreras de caballos en el hipódromo de Towcester y las carreras de coches en Silverstone. Además de las preciosas y antiguas ciudades de Brackley y Towcester, el distrito también tiene grandes extensiones de naturaleza virgen y bosques, con senderos bien señalizados para practicar senderismo, ciclismo y paseos a caballo; campos de golf y el impresionante bosque Salcey con su sendero suspendido entre las copas de los árboles. El distrito de Northamptonshire tiene una ubicación céntrica en el corazón de la Inglaterra rural, a medio camino entre Londres y Birmingham. Silverstone se asienta en el borde oriental de la región de Cotswolds, entre Warwickshire, Oxfordshire y Buckinghamshire. Es un punto de partida ideal para explorar los alrededores. Los Cotswolds, es una maravillosa y bucólica región de la campiña inglesa, con casas y pequeños pueblos construidos con un tipo de piedra local, bellos jardines, valles fluviales y montes ondulados, que parecen salidos de un cuento de hadas. Actualmente se ha convertido en el refugio de muchas celebrities y en el destino turístico preferido de los londinenses para una escapada de fin de semana. Tener una casa en los Cotswolds es una seña de identidad, de glamour, incluso se ha convertido en el lugar favorito para celebrar una boda desde que Kate Moss lo puso de moda. Los Cotswolds bien merecen una visita. El país de Shakespeare, la tierra natal del mundialmente conocido dramaturgo William Shakespeare. Stratford-upon-Avon es un municipio situado en Warwickshire al sur de Birmingham, lugar de nacimiento del escritor. Y por supuesto, la principal atracción turística es todo lo relacionado con la casa de William Shakespeare y sus propiedades. La ciudad se encuentra sobre el río Avon en cuya ribera se encuentra el Royal Shakespeare Theatre, lugar de actuación de la Royal Shakespeare Company. Bletchley Park una instalación militar localizada en Buckinghamshire, Inglaterra en la que se realizaron los trabajos de descifrado de códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El famoso Out Let Bicester Village se encuentran a poca distancia de Silverstone y a tan solo una hora de Londres.