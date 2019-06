La Fórmula 1 se desplaza a Shanghái

Situada en el margen izquierdo del río Huang-Pu, Shanghái es la segunda ciudad más grande de China y el mayor puerto marítimo del país. Exponente de la modernidad, es una ciudad que se ha convertido en un gigante financiero, industrial, cultural y turístico, y que auna impresionantes rascacielos con edificios coloniales y casas tradicionales. Contrastes. El Circuito Internacional de Shanghái, albergará el próximo Gran Premio de China de Fórmula 1 los próximos 16 al 18 de abril. La forma del circuito evoca la figura del carácter chino shang, 上 , que significa "por encima" o "ascendente" y que forma parte de la propia palabra Shanghái. A su vez, sus primeras curvas forman el famoso símbolo del yin y yang. Aprovechando esta cita internacional, puedes disfrutar de lo mejor de la cultura china en un ambiente super moderno. Para conocer Shanghái hay que combinar las zonas que reflejan su importante historia y los lugares de larga tradición china con las calles de los grandes edificios y las zonas coloniales, así como, disfrutar de su gran actividad comercial. Gran parte de la visita a Shanghái se va a concentrar en las orillas del rio Huangpu, donde se ubica el Puerto, el más importante del mundo en la actualidad por el volumen de mercancias que por él pasan. Es impensable viajar a Shanghái y no recorrer el Bund. El Bund es el nombre que dieron los británicos a la zona del malecón de la ciudad. En esta parte están situados algunos de los edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. Gótico, románico, neoclásico, barroco y renacentista son algunos de los estilos presentes en el Bund. Es peatonal y recorre unos dos kilómetros de la parte oeste del río Huangpu, espectacular de noche y de día. Muy transitado, y frente a Pudong, el distrito financiero, con las mejores vistas del skyline futurista de Shanghái. Desde aquí salen los ferries hacia la ciudad financiera y los barcos turísticos que recorren el río. En Pudong hay grandes rascacielos a los que se puede subir. Miradores de gran altura para disfrutar de impresionantes vistas panorámicas. El mejor es la torre World Financial Center, la más alta de China con 492 metros de altura y 101 pisos. Hay otros edificios como la Torre Jinmao que copia el diseño de una pagoda china y es el segundo más alto de la zona. Y si quieres además cenar o comer con vistas panorámicas, no te pierdas la Torre Oriental Pearl TV con su restaurante giratorio que da una vuelta completa en 1 hora. Impresionante. Además del paseo junto al río hay varios museos interesantes, el Parque del Siglo, el pulmón verde de la ciudad, un espectacular Acuario y la estación del Tren Maglev, el tren de levitación magnética que comunica la ciudad con el Aeropuerto de Pudong. La Plaza del Pueblo, o Plaza Renmin, es uno de los centros neurálgicos de la ciudad china de Shanghái. Está situada al oeste del río Huangpu, en la zona de Puxi, rodeada por las calles West y East Nanjing, Central Xizang, Wusheng Rd. y North Huangpi. Tiene, como no, rascacielos, restaurantes, tiendas de moda y bares frecuentados por occidentales. La plaza es enorme, con un parque, el parque Renmin, el Museo de Shanghái, el Gran Teatro, el Museo de Arte Contemporáneo de Shanghái y la Sala de Exposiciones de Ordenación Urbana. No dejes de pasear desde la céntrica Plaza del Pueblo Renmin, por la famosa calle Nanjing, hasta la zona de Bund El reflejo de la larga tradición china en Shanghái lo verás en el Jardín Yuyuan y el Templo del Buda de Jade. El Jardín Yuyuan es uno de los jardines más famosos de China y está situado en la zona norte de la ciudad, cerca de la antigua muralla. Fue diseñado durante la dinastía Ming y ocupa unas dos hectáreas con elementos básicos de jardinería china con pabellones y estanques. El mayor tesoro del jardín es una enorme piedra de jade de 3,3 metros de altura. Junto al Jardín hay un gran bazar formado por tiendas en edificios de estilo tradicional. Es una zona turística pero merece la pena darse una vuelta. En la calle Fangbang Road, encontrarás cuadros, tallas, esculturas y productos artesanales. A pocos metros el Templo del Dios de la Ciudad, City God Temple, uno de los templos más populares de Shanghái. El Templo del Buda de Jade es un templo budista construido en el año 1882 y contiene dos estatuas de Buda realizadas en jade. La figura más impresionante es el Buda sentado, que mide dos metros de altura, pesa 200 kilos y está decorado con piedras semi-preciosas. Ubicado en la zona oeste de la ciudad de Shanghái, en medio de un barrio moderno, entre grandes rascacielos residenciales, destaca por su arquitectura tradicional china y su color rojo. Es muy atractivo pero ojo porque cobran dos entradas la primera para acceder al recinto y la segunda para poder ver al Buda. Y dos zonas encantadoras donde reponerse de tantos rascacielos son Xintiandi con agradables callejuelas rodeadas por antiguos edificios y Tianzifang una antigua zona residencial en el área de la Concesión Francesa de estrechas y laberínticas callejuelas tradicionales. Ambas zonas con tiendas, cafés y restaurantes donde tomarse un descanso. Shaghái es la ciudad del futuro, una de las ciudades más impactantes del planeta. 