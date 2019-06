Fitur 2015. Viajes a bordo de apps turísticas

Fitur 2015 va llegando a su fin y además de la experiencia de viajar por el mundo sin moverse de Madrid, nos permite hacerlo sin siquiera movernos de casa. Durante la feria, también se celebra la entrega de premios del concurso 'The AppTourism Awards 2015’ que organiza Segittur, Turespaña y la Cámara de Comercio de España. Y la verdad es que habiendo tantas apps disponibles para descargar, se nos hace difícil saber qué es lo que necesitamos exactamente o cuál es la mejor. Así que aquí te comentamos las ganadoras y otras que nos han parecido muy interesante en nuestra visita a Fitur 2015. Shorcial. Para escoger una playa según su ubicación o nombre y disfrutarla sabiendo cómo está el mar en ese momento, el tipo de arena que encontrarás, los servicios que ofrece, si hay o no socorrista, si podrás alquilar sombrillas o hamacas, incluso si hay chiringuito o tienes que llevar tu propia nevera. Es social, así que podrás compartir tu experiencia y conocer la de otros. Además, puedes enviar "mensajes en una botella" a otros que estén en tu playa o en las de la zona. ¿Estabas solo? Tal vez, ahora encuentres compañía. Aswings. Una guía para patinadores. Con ella podrás conocer rutas, guardar tus preferidas, descubrir nuevos sitios para patinar y saber el estado en el que se encuentra el pavimento o el tipo de desniveles que te vas a encontrar. Con ella entrarás en una comunidad de patinadores que, como tú, disfrutan de las ciudades sobre ruedas. Vojo Way. Es ideal para vivir la experiencia del Camino de Santiago. Con sólo unos clics podrás saber cuánto falta para llegar a tu próximo destino, la distancia recorrida y la faltante, podrás ubicar a tus otros compañeros, incluso descubrir si hay alguien cerca. También el tipo de servicios que encontrarás a tu paso. Y algo importante, también puedes usarla sin conexión. VisitaSevilla. Es un buen modelo de interacción con la ciudad ya que a lo largo de tu visita a Sevilla encontrarás varios Códigos QR en los puntos de interés. Con esta app podrás acceder a la información que encierran además de hacer visitas virtuales, tener guías auditivas en tu bolsillo y mucho más. Minube. Es la app que ha obtenido el premio nacional de servicios turísticos. Y es que te permite unificar, planificar, reservar y compartir tu viaje. También te sirve para inspirarte buscando destinos para tus próximas vacaciones hasta por color del paisaje. Otras apps que hemos descubierto durante nuestro viaje por el mundo sin movernos de Fitur 2015, son: Visit Norway. Fue la ganadora del concurso de apps del año pasado. Así que además de ser una perfecta para preparar tu viaje y moverte por el país, tiene la predicción de visualización de las auroras boreales. ¿No te ha pasado que planeas tus vacaciones para ver un fenómeno natural y que llegas a destino y ese día no sucede? Pues la app de Noruega te permite saber qué probabilidades hay de que te asombres con las auroras boreales los próximos días. ¿Que hoy hay sólo un 20%? Tal vez es mejor buscar otro plan. ¿Que es casi seguro que las ves? Hoy es la noche. Y así. Tur4all. La app del turismo accesible. En tu barrio o en los lugares dónde te mueves frecuentemente es más sencillo conocer a dónde tienen menú para gente con disminución visual o dónde está el hotel con rampa... pero, ¿qué pasa cuando estás de viaje? No sirve ver el símbolo para discapacitados. Ni todas las sillas de ruedas tienen el mismo tamaño, ni es lo mismo ser invidente que tener dificultades auditivas. Incluso si vas con coche de bebé necesitas saber con exactitud lo que te encontrarás. Pues Tur4all tiene la respuesta porque audita hoteles, actividades, restaurantes y propuestas de ocio y los clasifica según sus barreras, facilidades, servicios. Fitur 2015, Feria Internacional de Turismo Público general: sábado 31 de enero (de 10 a 20 hs.) y domingo 1 de febrero (de 10 a 18 hs.) Precio de la entrada: 10€ (9€ venta anticipada online) Lugar: IFEMA, Avenida Partenón, 5, 28042 Madrid