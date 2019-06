Fin de semana en Atenas

Atenas no sólo es la capital histórica de Grecia, también lo es de Europa, con una larga historia que data del primer asentamiento en el Neolítico. Durante el quinto siglo antes de Cristo, en la llamada Edad de Oro de Pericles los valores y la cultura de la ciudad adquirieron un significado universal. A través de los años, una multitud de conquistadores ocuparon Atenas y se erigieron magníficos monumentos que lan ha convertido en una de las metrópolis modernas más atractivas del mundo. Una gran parte del centro histórico de la ciudad, es hoy una zona peatonal de más de tres kilómetros que conduce a los principales sitios arqueológicos. Desde finales de abril hasta principios de junio es el momento ideal para conocer la ciudad. El clima es muy benigno y podemos disfrutar de una escapada sin la habitual avalancha de turistas que ocupan Atenas en verano. Qué ver Alrededor de la Acrópolis. El recorrido comienza en el templo de Zeus Olímpico, uno de los más grandes de la antigüedad, y cerca del Arco de Adriano, que forma la entrada simbólica a la ciudad. Desde allí, caminando por Dionysou Areopaghitou Street se pasa por el antiguo teatro de Dionisos, donde se representaron y se escribieron la mayor parte de las obras de Sófocles, Eurípides, Esquilo y Aristófanes. Un poco más adelante, se llega a las ruinas de la Asklepieion y a la Stoa de Eumenes y desde allí al Odeón de Herodes Atticus, que fue construido en el año 161 d.C. y que es hoy en día el lugar de celebración de los espectáculos del Festival de Atenas. Desde allí se sube a la roca sagrada de la Acrópolis, el sitio de algunas de las obras maestras más importantes de la arquitectura y el arte en todo el mundo, el más famoso de los cuales es el templo del Partenón. Impresionantes también los Propileos, el templo de Atenea Nike y el Erecteion. Además de la impactante belleza de los restos arqueológicos, desde aquí hay unas impresionantes vistas sobre la ciudad. El turista erudito no podrá evitar recorrer el Museo de la Acrópolis, diseñado por Bernard Tschumi, y que alberga una extraordinaria colección de hallazgos arqueológicos históricos y obras de arte. Otro museo que no debes perderte es el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, fundado por Dakis Joannous, que se encuentra a las afueras de Atenas, en el suburbio de Nueva Ionia. Algo más folclórico pero de innegable belleza es el Museo de Instrumentos Populares griegos, que alberga una colección de más de 1.200 instrumentos restaurados. Atenas aunque puede parecer intensa, debe acometerse con tranquilidad. Es una ciudad bulliciosa y tiene junto con lugares emblemáticos varias grandes direcciones secretas. Tómate el tiempo necesario para explorar sus barrios, muchos de los cuales se pueden recorrer a pie. Los atenienses saben cómo divertirse, la gastronomía es exquisita y también hay una vibrante vida nocturna. La Plaza Syntagma o Plaza de la Constitución, es el centro neurálgico de Atenas. Alberga el Parlamento de Grecia y el Monumento al Soldado Desconocido. El monumento está custodiado permanentemente por la Guardia Nacional, los évzoni, que hacen guardia con sus pintorescos uniformes con zapatos con pompones y falda plisada. A las horas en punto tiene lugar una hermosa y emotiva ceremonia de cambio de guardia. Esta plaza, situada junto al barrio de Plaka, es uno de los lugares más concurridos y populares de Atenas y constituye un punto de encuentro para los atenienses. A cualquier hora del día está llena de gente, sentada en los bancos o paseando. Los lugares que no te debes perder son la Plaka, con su encanto indiscutible. Conocida también como el barrio de los dioses por su cercanía con la Acrópolis, esta zona es una de las más frecuentadas por los turistas y los atenienses por igual. Los caminos sinuosos de Plaka tienen miles de años de historia. Perderse entre edificios de fachadas vestidas con un diseño neoclásico del siglo XVIIII y de curiosa arquitectura, cenar en uno o varios de sus restaurantes y explorar monumentos antiguos, museos contemporáneos y tiendas de recuerdos tradicionales es lo que nos ofrece esta parte de la ciudad Monastirak, a los pies de la zona norte de la Acrópolis, es una de las principales zonas comerciales de la ciudad. El mercado de Monastiraki es parecido a los zocos, callejuelas repletas de pequeñas tiendas en las que el regateo está a la orden del día. Terrazas y pequeños restaurantes hacen de la zona un lugar ideal para reposar y disfrutar de la gastronomía griega. Dónde comprar Un día de compras en Atenas es una deliciosa manera de sumergirte en la cultura griega. Los mejores sitios son Kolonaki a los pies de la Colina Licabeto, por sus calles encontrarás las tiendas más lujosas además de los diseñadores griegos más conocidos. Monastirak una de las principales zonas comerciales y donde los domingos por la mañana se monta un mercadillo que merece la pena visitar. Plaka para encontrar productos típicos griegos. Y los alrededores de la Plaza Sintagma y calles aledañas como Ermou, Stadiou y Panepistimiou, con tiendas de ropa de marcas conocidas. Dónde comer La mejor manera de disfrutar de la comida griega es probar los restaurantes y tabernas locales. Asegúrate de hacer una parada en uno de los muchos maravillosos cafés y restaurantes al aire libre. Pero por citar algunos. Una buena recomendación puede ser Polly Maggoo, un restaurante íntimo y sin pretensiones que sirve comida de influencia francesa y que tiene una excelente relación calidad precio. Ratka, es una opción chic, muy de moda y frecuentado por la gente de los medios, artistas y celebridades. Su comida tipo bistró francés merece la pena, pero reserva con tiempo porque no es fácil conseguir mesa. En Vassilenas, sin embargo podemos degustar deliciosa cocina griega contemporánea. Es un restaurante reconocido con el premio Golden Chef de Cuisine de cocina griega. La cocina griega más tradicional y menos sofisticada, la encontrarás en Nezos Tavern. Carne a la parrilla, pulpo, pescado y ensaladas únicas, todo ello regado con una excelente carta de vinos. Dónde dormir Hay mucha variedad, pero para un fin de semana corto, los mejores barrios son Plaka, Monastiraki, o en los alrededores de la Plaza Sintagma. Desde estas zonas se puede ir andando a todas partes. Aún así recomendamos distintas alternativas. Si buscamos la experiencia de un hotel de diseño tipo boutique el Nuevo Hotel en la calle Filellinon 16. Más asequible y por tanto más modesto el Fresh Hotel, ideal para una noche o dos en tu camino hacia o desde las islas. Recuerda que en abril hay muchos hoteles en las islas que aún no están abiertos. El personal es amable y tienen un buen restaurante en la azotea, terraza y piscina con vistas a la Acrópolis, está en 26 Sofokleous Str., 10552. Si por el contrario tu presupuesto te lo permite el Hotel Grande Bretagne, es el más lujoso de Atenas, situado en la Plaza de la Constitución.