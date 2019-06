Festival Champions League en Lisboa

Cada vez queda menos para el final de la Champions League en Lisboa. Medio Madrid se desplazará para vivir en directo la emocionante final que enfrentará a los dos principales equipos de fútbol de la capital española. Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras el próximo 24 de mayo a las 20h 45 en el estadio do Sport Lisboa e Benfica. Es la primera vez que dos equipos de la misma ciudad se ven las caras en la final de esta competición. En Lisboa ya han comenzado las festividades con la apertura de la Galería Champions de la UEFA y el Museo Champions de la UEFA que permanecerá durante tres semanas en la capital de Portugal. Una galería de fotos y de objetos que representan lo más destacado de la historia de la Champions League. La exposición, se puede ver en Paços do Concelho en el Ayuntamiento de Lisboa y en la Sala do Risco en Páteo de Gale, muy cerca del lugar donde se celebrará el Festival Champions de la UEFA,en horario de 10h 00 a 20h 30 y hasta el domingo 25 de mayo. Lisboa es una ciudad cosmopolita, con buenos accesos y a pocas horas de distancia de cualquier capital europea. Y hay tanto que ver, y tanto que hacer, que si te vas a desplazar hasta allí, necesitarás una pequeña guía de lo que no te debes perder en la capital portuguesa. 1.-Sube al Castillo de San Jorge Es el punto más alto de la ciudad, en medio de uno de los barrios más típicos, el barrio de Alfama. Es tu oportunidad para sentir y descubrir la unión de la ciudad con el río Tajo. 2.- Escucha un fado Te guste o no este tipo de música, en Lisboa cenar a la luz de las velas mientras escuchas un fado es obligatorio. Además te ayudará a templar los nervios antes de la gran final. Si tienes la suerte de oírlo cantar en alguna calle de Alfama, de Mouraria o de Madragoa, aprovecha la ocasión. 3.- Pasa por Terreiro do Paço Es la plaza más grande de Lisboa y una de las más emblemáticas, símbolo de la ciudad y de su reconstrucción después del gran terremoto de 1755. Es muy agradable para pasear a la orilla del río. 4.- Sube en el ascensor de Santa Justa Mientras das una vuelta por Baixa, te toparás con con esta fabulosa y antigua construcción. Si subes vas a poder contemplar unas vistas increíbles de la parte antigua de Lisboa. Este ascensor tiene más de cien años y fue diseñado por Ponsard, discípulo del gran maestro de las obras de hierro, Gustave Eiffel. 5.- Viaja en un tranvía Es el medio de transporte habitual de los lisboetas, pero también una de las mejores maneras de moverte por los barrios históricos. El 28 es el más conocido, es un clásico y realiza un recorrido que cubre gran parte de los lugares más interesantes del centro de Lisboa. Te va a encantar. 6.- Visita el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém Son los dos únicos monumentos Patrimonio Mundial de Lisboa. Dos joyas del gótico manuelino que impresionan. Son una admirable obra de ingeniería, con elementos decorativos relacionados con aspectos marítimos y los viajes de los navegantes portugueses. 7.-Prueba la pastelería portuguesa, y el pastel de Belém La pastelería portuguesa es realmente espectacular, y sobretodo el pastel de Belém, único en el mundo. No te lo puedes perder en la cafetería del mismo nombre, que se encuentra a pocos minutos de los famosos monumentos de la Torre y el monumento a los descubridores. Un dulce de pastelería que los lisboetas acompañan con un café. 8.- Visita el Oceanario, en el Parque de las Naciones En la orilla del río merece la pena visitarlo. Es uno de los mayores de Europa y en el que encontrarás fauna y flora de losdiferentes océanos del planeta. Genial para los más pequeños. 9.- Visita el Museo Nacional del Azulejo y el Museo de los Coches Dos museos únicos en el mundo. Uno cuenta la historia del azulejo en Portugal, desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y el otro cuenta con una colección de coches inigualable, con ejemplares del siglo XVIII. 10.- Cena en Bairro Alto Lisboa también es famosa por su animada y bulliciosa noche. Nada mejor como acabar el día en uno de los miradores, el de Santa Catarina o el de São Pedro de Alcântara, y quedarse a cenar en Bairro Alto. Imprescindible para quien le guste salir de noche y divertirse.