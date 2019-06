En ferry a St. George, el barrio más desconocido de Nueva York

St. George es uno de los barrios más desconocidos de la ciudad de Nueva York. Encontrarse en Staten Island no ha ayudado a su popularidad, pero eso no quiere decir que siga pasando desapercibido. De hecho, es para muchos la nueva zona a descubrir de la ciudad, sobre todo porque para llegar hace falta comenzar tomando el mítico ferry que nos traslada, en apenas 25 minutos, desde Lower Manhattan a la isla vecina.

Y no es necesario desplazarse a gran distancia del puerto de llegada, pues St. George se encuentra allí, junto a donde tomaremos el ferry de vuelta. Así, basta cargar con una ligera mochila y predisponerse a admirar una zona que, para muchos, será completamente nueva, llena de lugares interesantes y, sobre todo, con mucho ocio.

Nuestra ruta comienza en el propio paseo marítimo del barrio. Allí se rinde tributo y homenaje a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas en el Postcards September 11th Memorial. A pocos pasos, será posible hacer coincidir nuestra visita con un partido de béisbol, pues juegan los Staten Island Yankees, claro que, si no hay actividad en ese momento, siempre es un buen plan acercarse hasta el recién inaugurado National Lighthouse Museum, construido en la ubicación original del US Lighthouse Services General Depot y que muestra a los visitantes todos los conocimientos acerca de los faros y sus cuidadores.

No es el único museo del barrio que merece una visita. El jardín botánico Snug Harbor Cultural Center nos permite conocer todo sobre la naturaleza, y la historia del distrito está a nuestro alcance en el Staten Island Museum. Además, podremos echar un vistazo al St. George Theater, que se levantó en 1929 y donde no faltan actuaciones de música, danza y teatro durante todo el año. Y si te gusta el arte de vanguardia, nada como ir a la Art at Bay Gallery, siempre exponiendo a artistas locales.

Si quieres parar a degustar algún platillo típico, no puedes dejar de probar los platos étnicos de la Enoteca Maria. Y si tienes curiosidad por saber cómo se hace la cocina española al otro lado del Atlántico, tu destino es Beso. A los del barrio les gusta degustar un filete fresco a la brasa en la terraza de la azotea de Ruddy & Dean y también disfrutar de la pizza de masa fina y las empanadas en Pier 76.

Será en el barrio de St. George donde abra el año que viene el primer gran outlet de Nueva York, el Empire Outlets. Un año después, será el turno de la noria de 192 metros de altura New York Wheel, más alta que la de Londres y Singapur. Pero, mientras, el distrito sigue su vida diaria, sin sobresaltos, tomando el ferry y disfrutando de las vistas del sur de Manhattan. Al otro lado del río, la Gran Manzana nos espera de vuelta.

