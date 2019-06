La Feria de Abril se traslada a Madrid al castizo restaurante Bocaíto

¿Eres un apasionado de la Feria de Abril? Quizás estás pensando en acercarte a Sevilla a disfrutar de la ciudad, de las casetas y, como no, de su gastronomía. Si eres de los que no puedes desplazarte y vives en Madrid, no te preocupes, la Feria de Abril se traslada a la capital.

Tradición es sinónimo de Bocaíto que, con más de 50 años de historia, se ha convertido en una de las barras castizas más consolidadas de la capital. Bocaíto también es sinónimo de fiesta. Y una de las fiestas imprescindibles en nuestro país es, sin duda, la Feria de Abril, que este año celebra su 170 aniversario. Por esa razón, Bocaíto ha diseñado una carta que transportará sensorialmente a sus clientes al recinto ferial sevillano. Así, la capital hispalense se traslada a Madrid con platos como el salmorejo, el gazpacho, el chacinas ibéricas, el rabo de toro, el potaje, la tortilla de patatas, la tortillita de camarones, las coquinas, los boquerones, los bienmesabes, las pijotas, los calamares y los salmonetes. Todo ello acompañado de cañas, vinos e imprescindibles, como la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, el fino de Jerez y el rebujito.

Fritura de pescaíto | Bocaíto

Al frente de Bocaíto se encuentran Chris y Paco Bravo, la tercera generación de una saga familiar que ha estado al frente de este espacio durante más de 50 años, pero que en todo este tiempo ha mantenido la misma filosofía. Este leitmotiv es la perseverancia en buscar la mejor calidad en la materia prima, en la destreza de las mejores técnicas de corte de cuchillo, en la elaboración de los productos al momento y, por último, en no abandonar la esencia de la cocina tradicional castellana y andaluza.

Huevos con chanquetes | Bocaíto

Además de esta carta típicamente del Sur, para los amantes del tapeo, la histórica barra del local ofrece ‘bocaítos’, tostas, cazuelitas y medias raciones. Ya sea en la barra o en uno de los cuatro salones, visitar Bocaíto es una oportunidad para conocer de primera mano dónde se idearon y se empezaron a despachar las primeras tapas (‘bocaítos’) de Madrid.

