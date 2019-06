Fancourt Links, los 18 hoyos más hermosos del continente africano

La experiencia de poder jugar unos hoyos en un campo de golf que se integra en una naturaleza espectacular forma parte de los sueños de cualquier amante del deporte del 'green'. Hacerlo junto a mares tropicales, en selvas, desiertos infinitos... es mucho más que llevar a cabo la pasión por lograr bajar nuestro par. Es por ello que hay rincones que marcan un antes y un después para todo golfista aficionado. Uno de ellos es Fancourt Links, considerado el mejor campo de golf de África, merecedor de todo tipo de premios desde hace años y donde cada uno de los hoyos es una bella postal, de paisajes boquiabiertos y diseño único.

Es uno de los tres campos diseñador por Gary Player y el último en estar en funcionamiento. Abrió sus puertas en el año 2000 y, desde entonces, son pocos los que se pueden resistir a probar sus 7.535 yardas con par 72. No es de extrañar que en este tiempo haya acogido grandes pruebas y torneos como la Presidents Cup o el Volvo Golf Championship, además de la Copa del Mundo femenina.

El mérito, claro, es de Gary Player. No solo por su apellido, es uno de los mejores jugadores e la historia del golf, de ahí que sepa todo lo necesario para un campo tenga éxito. Pero, además, su buen gusto hace que cada uno de sus proyectos vaya acompañado de adjetivos como 'hermoso', 'bello', 'impresionante'... Junto a Arnold Palmer y Jack Nicklaus, es una leyenda. Apodado 'el caballero negro' por vestir de este color en los torneos, tiene más de 300 proyectos repartidos por todo el mundo, aunque es este de Fancourt Links por el que más felicitaciones recibe.

Tanto The Links como los otros dos campos (The Montagu y The Outeniqua) forman parte del complejo Fancourt, un resort de lujo en el que todo gira en torno al golf y la naturaleza. De hecho, ofrecen la oportunidad de hacer la Garden Route Experience, un recorrido de vistas panorámicas a las costas de Sudáfrica, al tiempo que se descubre la diversidad de fauna y flora de la región del Cabo. Es toda una aventura en un perímetro de 100 km. por todo el resort y las zonas próximas, en el que también se visitan otros campos de golf.

Además, si se quiere profundizar, es posible realizar excursiones y jornadas de senderismo de entre 2,5 y 10 km. por la región, con la posibilidad de convertirlas en cicloturismo familiar si se viaja con los pequeños de la casa. Todo ello sin tener en cuenta que es posible relajarse en sus piscinas, jugar al tenis en sus cuatro canchas o tonificar músculos en su gimnasio. Y si se quiere ya completar la experiencia de lujo, nada como encargar al resort que nos organicen una salida de pesca por las aguas del Cabo de Buena Esperanza.

Situado a medio camino entre Ciudad del Cabo y Port Elizabeth, será difícil no querer llevarse la cámara de fotos en la bolsa de palos, porque, entre hoyo y hoyo, no podremos hacer otra cosa que fotografiar cada paisaje. Será el único modo de cerciorarse de que eso que tenemos ante nosotros no es un espejismo, que la belleza natural del sur de África está ahí, ante nosotros.

Más información:

Fancourt