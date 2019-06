Eye Trick, el museo de las ilusiones ópticas más impresionantes

Quien más, quien menos, ha tenido que volverse a casa de un viaje con la rabia de no haber podido fotografiar alguna pieza de un museo, ese cuadro que tanto nos gustó y del que no había lámina o detalles arquitectónicos del interior del edificio. La prohibición del uso del flash, o directamente del uso de cualquier tipo de cámara, bien para preservar el buen estado de las obras o por motivos de derechos de imagen, no siempre juega a favor del coleccionista de recuerdos.

Sin embargo, hay un museo en el mundo donde no solo está permitido hacer fotos, sino que se anima a los visitantes a ello, pues solo posando y fotografiando es posible disfrutar como niños de la visita. Se trata del Eye Trick Museum de Seúl, una actividad diferente y muy especial que ha arrasado en la capital coreana y que ya cuenta incluso con sucursales en China (en Hong Kong y Jinan) y Singapur, así como en Busan y Jeju, también en Corea del Sur.

Como ellos mismos dicen, allí no hay normas convencionales. "Se trata de un museo donde se les pide a los visitantes que toquen, que se sientan parte del mismo", explican. Así, que nadie espere señales de 'no tocar', 'no usar flash'... "Que cada uno explote y explore sus propias dotes creativas a la hora de hacerlas". Y es que el museo se compone de diferentes escenarios donde, jugando con la interactividad y gracias a las últimas tecnologías 3D, es posible lograr instantáneas en las que parece que realmente estamos levitando, saltando en paracaídas, dentro de un cuadro de Van Gogh o, por qué no, danzando en los Juegos Olímpicos.

En total son alrededor de un centenar los escenarios en los que se pueden llevar a cabo las ilusiones ópticas. Se agrupan en diferentes zonas para crear temáticas divertidas. Una de ellas es el Safari Kingdom, donde los protagonistas de las fotos, entre otras acciones, podrán simular cómo escapan de monstruosos peces carnívoros. Los más pequeños disfrutan con el área 'Sueños de cuentos de hadas', donde el escenario se convierte en bucólicos paisajes llenos de sirenas y princesas.

Para pasarlo bien con amigos, nada como el 'Estrella del Circo', donde seremos los protagonistas del mayor espectáculo del mundo, bien saliendo de un cañón, ejerciendo de hombres-bala, o con las fieras, o como equilibristas... Y los amantes del arte tienen su rincón en el área 'World of Masterclass', donde es posible introducirse en obras como 'El grito' de Munch, la Monalisa, la ‘Noche estrellada’ de Van Gogh o jugar con un orondo David de Miguel Ángel.

En el caso del museo coreano, se encuentra en el distrito de Seogyo-Dong, a un paso de la estación de Hapjeon, es decir, en plena zona universitaria y rodeado de los bares y discotecas más animadas de Seúl, por lo que la fiesta tras las fotos está más que asegurada. La visita se puede hacer en inglés y está abierto de 9 a 21 h. (lo habitual es que nos demoremos alrededor de 2 horas y media en su interior, ya que hay muchos escenarios que fotografiar), con una entrada de 15.000 wons.

Si se prefiere visitar el de Singapur, con entradas a partir de 25 dólares singapurenses, hay que dirigirse a sur de la ciudad-Estado, concretamente a la isla de Sentosa, el rincón del ocio más interesante de la región. De hecho, está a un paso del Universal Studios de Singapur, el S.E.A. Aquarium y el Hard Rock Hotel. El de Hong Kong, por su parte, está en el área de la Peak Tower (entradas, 150 dólares locales).

En ambos, una experiencia que seguro nos dará más likes en nuestros perfiles de los que jamás hubiéramos pensado y, de paso, una colección de retratos que pugnarán por ser enmarcados en nuestro mueble de trofeos de viaje.

Más información:

Museo Trick Eye