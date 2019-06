Una expedición en kayak por el legendario archipiélago de Svalbard

En las tierras del “Rey del Ártico”, el oso polar, puedes vivir una aventura totalmente sorprendente. Ramón Larramendi, el explorador de tierras heladas, ha diseñado junto a Tierras Polares una expedición navegando en kayak, haciendo trekking y ascendiendo por encima del paralelo 78 en el Alto Ártico.



Una experiencia de 14 días entre acantilados, montañas, nieves perpetuas, tundra, enormes lenguas glaciares que se se funden en el mar, fiordos y bahías. Rincones habitados por la variada fauna que pasa su verano bajo el sol de medianoche. Siempre que la temperie lo permita, el plan para este viaje en kayak por el legendario archipiélago de Svalbard, incluye:



Noche en el camping de Longyearbyen, el primer día. Con las energías repuestas y la ilusión en los ojos, una embarcación te llevará hasta tu hogar durante los próximos días. Allí todos los del equipo se encargarán de montar el campamento base y el equipo de kayak.



Y aquí es donde empieza la gran, gran aventura que has ido a vivir a estas tierras árticas. Cada día te espera una asombrosa jornada por la costa norte del fiordo principal de Spitsbergen, el Isfjord, las bahías de la zona y los glaciares de este lado del mapa.



El itinerario está diseñado para que vayas alternando días de kayak, con los de senderismo y las ascensiones, para que la energía no decaiga y tu cuerpo se reponga fácilmente.



Durante estas 14 jornadas de plena aventura se dedicará tiempo a la observación del entorno y su fascinante fauna… porque ¿cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de estar cerca de la fauna del lugar? Aves, focas y renos serán los anfitriones de estas latitudes que hasta podrán acercarse a los kayaks si la curiosidad los invade.



Las largas tardes árticas, típicas de esta época del año, concluirán con la cena en el campamento. Recuerda, ¡estás en pleno Sol de Medianoche!



Svalbard es un territorio que se mantiene casi virgen y que está cubierto, casi en su totalidad, por glaciares y nieve. Aunque la corriente del Atlántico Norte, modera su clima en verano para disfrutarla a unos 7ºC. Parte del encanto de este rincón helado del planeta es su estado salvaje, así que todo el equipo procurará seguir las estrictas reglas de conservación del medioambiente. Disfrutar sin impactar negativamente.



Esta ruta en kayak por el legendario archipiélago de Svalbard, es una aventura única y original diseñada por Larramendi y Tierras Polares, la primera empresa española autorizada para operar en Svalbard de forma autónoma y con guías especializados que hablan español, aunque no sean locales.



Tierras Polares