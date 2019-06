La fortaleza enterrada de Al Zubarah

Fundada por comerciantes de Kuwait, la antigua ciudad de Al Zubarah ha logrado mantener los restos de sus palacios, mezquitas, calles, casas con patio y chozas de pescadores, además de su puerto y los canales, gracias al manto de la fina arena del desierto que los recubre desde hace dos siglos, cuando fue destruida y abandonada. Sin embargo, esto empieza a cambiar. Los trabajos arqueológicos empiezan a lograr que vuelva a ver la luz, aunque solo en la pequeña zona en la se han centrado por ahora. Hay mucho por descubrir.

Aquí fue muy importante la pesca de perlas. Gracias a su comercio, la ciudad adquirió gran importancia, colocando este rincón de la costa noroeste de Catar en los mapas de aquel entonces. De aquellos tiempos queda la belleza en forma de ruinas, las cuales por su importancia forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El equipo de arqueólogos que trabaja en este legado lleva ya tiempo trabajando, una labor que ha permitido exponer algunos de los hallazgos de los últimos años. Lo han hecho en la antigua fortaleza, que fue construida sobre las ruinas de una anterior. Hoy, se ha convertido en el interesante Museo de Al Zubarah.

El fuerte actual no es tan antiguo. Fue el Jeque Abdullah bin Qassim Al Thani quien lo reconstruyó en 1938 sobre las ruinas de un castillo. De paredes altas y gruesas, consiste en un gran patio cuadrado con enormes muros a cada lado. Tres de las esquinas tienen grandes torres circulares rematadas con almenas típicas, y la última es una torre rectangular. Una fortaleza árabe típica, construida utilizando las técnicas tradicionales de la región.



Las paredes de un metro de espesor ayudaban a aislar el calor y a mantener las habitaciones frescas y servían de fuerte muro de defensa frente al enemigo. Las ocho habitaciones de la planta baja alojaban a los soldados, y hoy albergan exposiciones de exquisita cerámica y hallazgos arqueológicos, como las monedas encontradas en Al-Zubarah. En la planta baja están los 'iwan', pequeños pórticos que dan al patio a través de arcadas cuadradas. En este, y bajo un dosel de cuatro pilares, todavía existe el foso de 15 metros de profundidad que servía como depósito a los soldados.



Visitar el fuerte de Al Zubarah en el pequeño pero rico emirato de Catar es ya una de las excursiones obligadas cuando uno viaja hasta allí. En el Centro de Visitantes del interior del fuerte hay exposiciones y vídeos con la historia de la antigua ciudad. En la fortaleza no dejes de subir hasta la segunda planta por las escaleras exteriores que se encuentran en el patio. En esse nivel hay un amplio paseo marítimo y algunas estancias dentro de las torres. En las paredes de estas habitaciones verás agujeros de disparos de los enemigos que atacaban en tiempos pasados.

Las escaleras de peldaños de madera que aun existen permitían a los hombres subir a la azotea y patrullar los alrededores.



Está abierto de 8 a 18.00 h y cierra los viernes por la mañana. Busca a Khayal, el guardia que vive en la pequeña casa al lado de la fortaleza, él estará encantado de dejarte entrar a explorar la fortaleza por tu cuenta. Llegar a ella no es difícil. Está situada en la costa noroeste del país, a 107 kilómetros de Doha. Tomando la carretera a Al-Khor, basta tomar la salida, bien señalizada. El camino está totalmente asfaltado hasta la fortaleza. ¡Y recuerda! No olvides llevar algo de comida y bebida, ya que el restaurante más cercano está lejos, en Madinat Al-Shamal.

A la vuelta, podrás presumir de haber estado en uno de los ejemplos mejor conservados de un puerto comercial del Golfo Pérsico, con tres sitios fundamentales que forman parte de la historia: los restos arqueológicos de la ciudad, que datan de 1760; la fortificación de la ciudad ideada para proteger los pozos interiores y el fuerte de Al Zubarah.

Más información:

Turismo de Catar