Europa en cinco brunch de domingo

Si te has escapado el fin de semana a Londres o a París, quizá a Roma, Berlín o incluso a nuestro querido Madrid, seguro que has alargado la noche del sábado viviendo la velada de estas soberbias capitales europeas; y seguro que tu vuelo de regreso a casa saldrá entrada ya la tarde y que querrás aprovechar hasta el último minuto de tu tiempo en estos deliciosos rincones del mundo a los que, probablemente, volverás. Ante ese panorama te sugerimos que te rindas a la costumbre europea del brunch de domingo, un desayuno tardío o una comida temprana, que es sabroso y a la vez rápido para que dediques tus últimas horas en Londres, Roma, París, Berlín o Madrid, a los rincones imperdibles que lucen y esconden estas ciudades. Y vamos más allá, te lo ponemos más fácil todavía: aquí tienes cinco lugares encantadores que se jactan, con razón, de saber más que nadie acerca de como se compone un brunch. Y no, no se hace igual en Londres que en París o en cualquier otra de estas u otras capitales; en cada rincón del mundo al que llega el brunch, éste se viste de los productos, gustos y modos locales y ni tan siquiera unos clásicos huevos a la benedictine saben igual en una ciudad o en otra. Aquí van nuestras cinco sugerencias, para que degustes ciudados y platos sin medida de tiempo ni lugar.