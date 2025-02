Estos son los destinos más buscados por los amantes del perfume

Hay lugares en el mundo cuya historia está ligada a la perfumería de tal modo que resulta imposible pensar en ellos y no pensar en esta importante industria ¿sabes cuáles son y dónde están? Si estás pensando en Francia… no vas nada desencaminado.

Empezamos nuestra ruta perfumada en Grasse, una localidad francesa popularmente conocida como la capital del perfume; y es que Grasse lo tiene todo, allí están los campos de jazmín y lavanda más famosos de Francia, por no decir de Europa e incluso del mundo, y allí están también algunas de las firmas de perfumes más emblemáticas del mundo como Fragonard o Molinard.

Fragonard | Pixabay

Seguimos en Francia porque no se puede hablar de perfumes y no hablar de París aunque allí, lógicamente, no hay campos de flores… pero sí están algunas de las perfumerías más emblemáticas del mundo, lugares que todo amante de los perfumes quiere visitar: Guerlain, Diptyque…

De Francia nos vasmos a Italia, en particular a Florencia porque en esta bella localidad se ha desarrollado una importante industria del perfume desde el S.XVII ¿visita inexcusable en Florencia si hablamos de perfumes? Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.

La perfumería oriental tiene entidad propia, si la europea es una perfumería floral la oriental, sin renunciar a las flores, es más especiada e incluso más profunda, con notas de incienso y ámbar; la puedes descubrir gracias a los aceites esenciales y perfumes orientales que puedes conseguir en lugares como el Gran Bazar o el Bazar de las Especias de Estambul o en los zocos de Marrakech; y si los tuyo es la alta perfumería, entonces no puedes perderte Dubái porque allí descubrirás los aromas árabes más intensos e incluso podrás vivir la experiencia de diseñar tu propio perfume en lugares como zoco de los perfumes.

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella | Moon rabbit 365, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Hay más lugares que huelen a flores y en los que se elaboran perfumes pero Grasse, Florencia y Marrakech son, probablemente, los más emblemáticos y deliciosos.