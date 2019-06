Estas son las mejores hamburguesas de Estados Unidos

El queso chorrea por los laterales y el olor de la carne recién hecha llega rápidamente hasta nuestra nariz. Poco a poco notas cómo tus papilas gustativas comienzan a llamar tu atención, buscando aquello que ha conseguido enamorarlas incluso antes de haber sido probado. Una maravillosa hamburguesa que parece haber sido sacada de un sueño, pero que existe en la vida real y se encuentra en ese destino que parece tenerlo absolutamente todo: Estados Unidos.

El país de Hollywood, de los sueños y de las oportunidades también es el país que cuenta con algunas de las mejores hamburguesas del mundo. Un atractivo que suele llamar a numerosos viajeros, los cuales se desplazan hasta allí con la intención de hacer disfrutar a su paladar con estas delicias. De hecho, es muy probable que tú seas una de esas personas que está pensando en cruzar el charco con muchos objetivos, entre los que se encuentra probar la mejor hamburguesa de Estados Unidos. Por eso te traemos el podio de honor, tres opciones deliciosas que son consideradas como las más sabrosas del país.

White Hut

Restaurante de Hamburguesas | White Hut

Comenzamos por Massachusetts, concretamente por West Springfield. Allí nos encontraremos con White Hut, un lugar muy conocido por los locales, donde tendremos la oportunidad de probar una hamburguesa de las de toda la vida, pero con un sabor de otro mundo. La cebolla es una de sus indiscutibles protagonistas, pero el queso americano es el rey en esta rica ‘cheeseburguer’, que ya se ha hecho famosa en todo el planeta. Una parada obligatoria en esta ruta tan deliciosa.

Raoul’s

Hamburguesería | Raoul's

En Nueva York tenemos de todo, eso es algo que sabemos desde hace mucho tiempo, por lo que no nos extraña nada comprobar que una de las mejores hamburguesas del mundo se halle precisamente en esta ciudad. En el conocido local Raoul’s se sirve una de las más clásicas del planeta, pero también una de las más ricas. Quien la ha probado no puede pensar en otra cosa que no sea en repetir y quien aún no lo ha hecho lucha por conseguir un puesto para catarla. No es tarea fácil, porque cada vez son más las personas que se desplazan hasta allí para probar esta hamburguesa, pero merece mucho la pena.

Stanich’s

Restaurante | Stanich's

Nos desplazamos hasta Portland para encontrarnos, finalmente, con el local en el que podremos probar la que está considerada como la mejor hamburguesa de todo Estados Unidos. La Nick’s Cheeseburger with Grilled Onions ha sido alabada por expertos de todo el país, y es que al parecer la combinación se esta cebolla a la parrilla, la tierna carne y las salsas utilizadas es una explosión de sabor. ¡Brutal!

Además, algunas de las cadenas de comida rápida presentes en el país, como In-N-Out o Five Guys, también ofrecen unas hamburguesas riquísimas y que pueden ser encontradas en cualquier rincón de Estados Unidos.