“Second Avenue Subway” es una nueva línea de metro de la ciudad de Nueva York. Una línea cuyo recorrido transcurre por la parte este de la isla de Manhattan, entre Central Park y el East River, una zona conocida como el barrio de Upper East Side. 10 años de trabajo que han convertido en realidad esta línea por la que se estima que pasarán unos 200.000 pasajeros al día.

Desde 1989, es la mayor incorporación al sistema de metro de Nueva York, con tres nuevas estaciones en la 72nd Street, 86th Street y 96th Street, y con una estación de transferencia renovada en Lexington Avenue con la 63rd Street.

Pero lo mejor, y lo más curioso y motivador ,es que las nuevas estaciones de esta línea de metro son auténticas galerías de arte en la que podemos disfrutar de diferentes obras de varios artistas. Ahora viajando e n metro por la línea Second Avenue Subway vas a tener la suerte de ver obras tan espectaculares como “Blueprint for a Landscape”, de Sarah Sze en la 96th Street. “Subway Portraits”, de Chuck Close en la 86th Street; “Perfect Strangers”, de Vik Muniz en la 72nd Street, y “Elevated”, de Jean Shin en la 63rd Street. Sin duda, una gran oportunidad para los amantes del arte. Más información: Second Avenue Subway

Nueva York es el lugar más importante del mundo en cuanto a lo que oferta cultural se refiere. Y justamente este barrio, el Upper East Side, es la Milla de los Museos entre la Quinta Avenida y las calles East 82th y East 105th con varios de los museos más importantes de la ciudad y con algunas de las mejores colecciones de arte, historia, diseño y cultura del mundo.

The Metropolitan Museum of Art es probablemente uno de los más espectaculares. En él descubrirás el esplendor del antiguo Egipto, pinturas impresionistas y una colección permanente, con más de 2 millones de obras, que abarcan más de 5.000 años.

El Museo del Barrio expone arte y cultura latina, de Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica, y organiza festividades culturales, programas educativos y debates literarios.

Jewish Museum explora cuatro milenios de cultura e identidad judías a través de las bellas artes y ofrece exposiciones y programas de interés para personas de todas las edades y orígenes.

El Museum of the City of New York es el lugar ideal para descubrir todos los secretos de la ciudad. Aquí, veremos los edificios reales, los apartamentos, parques y calles que conforman el paisaje urbano de Nueva York, las culturas, personas, paisajes, sonidos y estilos que le dan su personalidad única e inconfundible.

El Guggenheim Museum es uno de los imprescindibles para los amantes del arte. Arquitectónicamente impresionante, diseñado Frank Lloyd Wright, alberga importantes exposiciones de arte contemporáneo.

La Frick Collection se ubica en una mansión de piedra de 1914 reconvertida en galería, y se pueden ver obras de maestros como Monet, Renoir y Vermeer.

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum es el único museo de la nación dedicado exclusivamente al diseño histórico y contemporáneo. Educa, inspira y da poder a las personas a través del diseño presentando una gran diversidad de exposiciones.

Y si tienes curiosidad el Queen Sofia Spanish Institute, fundado en 1954, el Instituto Reina Sofía promueve la cultura española y su influencia en las Américas con programas culturales y actividades educativas.

Muchos de los museos son gratuitos así que ya no tienes excusa para convertirte en un experto en arte. No dejes de pasar por el Metropolitan Museum of Art, y por el Guggenheim Museum los sábados a partir de las seis de la tarde.

Elegante, histórico y a veces vanguardista, el Upper East Side, es un barrio que ofrece algo para todos. Hogar de algunos de los principales museos, restaurantes y tiendas de la ciudad, y de las mansiones y casas señoriales de la élite de Nueva York esta parte de la ciudad es una de las más punteras. Si eres de los que disfrutan viendo un cuadro o una obra de arte, no dejes de viajar en esta nueva línea de metro y de visitar alguno de estos maravillosos museos. No te lo puedes perder.

